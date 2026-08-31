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    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

    13629 комментариев
    31 августа 2026, 10:45 • Новости дня

    Удар США по Ирану обрушил азиатские биржи

    Нефть подскочила на 3% после атаки США на иранские ракетные установки

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые фондовые площадки просели, а стоимость нефти резко подскочила после американского удара по иранским объектам в Ормузском проливе.

    Удар американских сил по иранским ракетным установкам в районе Ормузского пролива подстегнул рост нефтяных котировок, передает Associated Press.

    Это первая военная акция США в регионе за последний месяц, при этом администрация Трампа буквально накануне переключилась на экономическое давление на Иран.

    Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,9% и торговался у отметки 90,61 доллара, а американская нефть марки WTI прибавила 2,7%, поднявшись до 85,66 доллара.

    «Ситуация на Ближнем Востоке наконец успокоилась настолько, что трейдеры начали убирать военную премию из цены на нефть. Но в воскресенье пришло напоминание, что тишина в Ормузском проливе не равна миру», – отметил в комментарии Стивен Иннес из SPI Asset Management.

    Азиатские рынки также снижались после речи главы Федрезерва Кевина Уорша, произнесенной в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Уорш дал понять, что регулятор готов повышать ставки для борьбы с инфляцией, даже если это временно ударит по экономике. Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones потеряли 0,3%.

    Индекс Nikkei 225 в Токио упал на 0,4%, южнокорейский Kospi – на 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, тогда как шанхайский индекс, напротив, прибавил 0,4%. Доходность двухлетних облигаций США подскочила до 4,35% с 4,22%, а десятилетних – до 4,72% с 4,67%.

    Во вторник в Гонконге начнутся торги акциями Shein – крупнейшее первичное размещение в городе за этот год. Опрос показал, что деловая активность в промышленности Китая в августе сокращалась второй месяц подряд, хотя некоторые показатели, включая экспортные заказы, немного улучшились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак. В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил ответный удар в Ормузском проливе.

    На этом фоне цена нефти Brent превысила отметку 90 долларов за баррель.

    31 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

    Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.

    Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

    На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

    В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.

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    31 августа 2026, 07:49 • Новости дня
    КСИР ударил по силам США на базах в Иордании в ответ на атаку на Ларак

    КСИР атаковал базы США в Иордании после удара по острову Ларак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ударил по силам США на двух базах в Иордании в ответ на атаку США на остров Ларак, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на КСИР.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по американским силам на двух базах в Иордании, сообщает телеканал Press TV. Это стало ответом на атаку США на остров Ларак.

    «Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским военным составляющим на двух иорданских базах в ответ на ранее совершенную атаку США на остров Ларак», – передает телеканал.

    Ранее иранское агентство Fars сообщало о взрывах на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным журналиста Axios Барака Равида, сославшегося на американского чиновника, США атаковали пусковые установки Ирана. В Центральном командовании ВС США заявили, что удар был нанесен для предотвращения минирования пролива иранскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать США за атаку на остров Ларак.

    Вскоре иранские военные выпустили ракеты в направлении американских баз в Западной Азии.

    Затем над Ормузским проливом бойцы КСИР сбили разведывательный беспилотник США.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    31 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США провели точечную операцию против КСИР

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели точечную операцию против иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Военные США категорически отвергли обвинения в свой адрес со стороны КСИР, который назвал действия США «актом агрессии». По версии США, удары наносились с целью предотвратить установку мин в Ормузском проливе.

    CENTCOM заявил в X, что именно Тегеран создал угрозу в регионе. Точечная операция потребовалась для защиты гражданских моряков, коммерческого судоходства и обеспечения свободного потока мировой торговли, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

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    31 августа 2026, 01:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

    По состоянию на 1.02 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,34% относительно предыдущего закрытия и достигли 90,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к 1.06 мск выросли на 2,64%, поднявшись до 85,64 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе. Также взрывы прогремели на территории Иордании.

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    30 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе

    КСИР пригрозил ответить США на удар по острову Ларак

    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран накажет США за то, что американские беспилотники атаковали остров Ларак в Ормузском проливе, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «США и Израиль в очередной раз… решили возродить свою зловещую роль… агрессивным актом нападения на остров Ларак. Военные исламского Ирана дадут ответ на это нападение, агрессор будет наказан», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    По данным портала Axios, удар по острову Ларак стал первой американской атакой на иранскую территорию с конца июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Сообщается, что в результате атаки американских беспилотников погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

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    31 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по двум американским авиабазам на территории Иордании, сообщает телеканал Press TV.

    «Уничтожены инфраструктура техобслуживания, места дислокации истребителей на двух базах США», – сообщает Press TV со ссылкой на КСИР.

    Речь идет об авиабазе короля Хусейна и авиабазе Аль-Азрак, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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    31 августа 2026, 01:15 • Новости дня
    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе
    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес ракетные удары по американским судам, находившимся в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV.

    Телеканал при этом не называет источник информации. «Сообщается о том, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе», – сказано в сообщении Press TV.

    Кроме того, несколько взрывов прогремели на территории Иордании, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил наказать США за эту атаку.

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    31 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Press TV: Иран выпустил ракеты в направлении баз США в Западной Азии

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетная атака Ирана была направлена на американские военные объекты в Западной Азии, сообщает телеканал Press TV.

    «Иранские ракеты направляются в сторону баз США в Западной Азии», – сообщает Press TV.

    Были атакованы военные позиции США в Иордании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    В самом Иране взрывы были зафиксированы в районе города Сирик, передала государственная телерадиокомпания IRIB. В сообщении уточняется, что детонации связаны с оборонительными действиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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    31 августа 2026, 03:06 • Новости дня
    Взрыв произошел на авиабазе США в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    На авиабазе США Муваффак Салти в Иордании произошел взрыв, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    «Взрыв на авиабазе США Муваффак Салти в Иордании», – сообщает IRIB со ссылкой на арабские источники.

    При этом власти Иордании заявили, что перехватили восемь ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

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    31 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета

    Иран обвинил США в нарушении суверенитета после атаки на остров Ларак

    Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные нанесли удар по пусковым установкам в Ормузском проливе, спровоцировав ответный ракетный обстрел своих кораблей и баз на Ближнем Востоке.

    Внешнеполитическое ведомство исламской республики осудило действия американских военных, передает РИА «Новости».

    «МИД Ирана выпустил заявление… охарактеризовав атаку как нарушение территориальной целостности страны и суверенитета», – отмечается в публикации.

    Незадолго до этого на острове в Ормузском проливе прогремело несколько взрывов. По данным прессы, Вашингтон атаковал иранские пусковые установки. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило удар необходимостью помешать минированию водной артерии.

    В ответ на агрессию Тегеран выпустил ракеты по американским судам в регионе. Под обстрел также попали военные базы Соединенных Штатов в Западной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать Вашингтон за этот удар. Вскоре иранские силы ударили по американским базам в Иордании.

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    31 августа 2026, 07:04 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9

    Иранские военные сбили разведывательный дрон США над Ормузским проливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о поражении беспилотника США MQ-9 над Ормузским проливом, сообщает телеканал Press TV.

    Корпус стражей исламской революции Ирана поразил американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    «Дрон MQ-9 США был поражен над Ормузским проливом, он упал в воды Персидского залива», – говорится в сообщении телеканала Press TV.

    Этому предшествовала серия инцидентов в регионе. На иранском острове Ларак в Ормузском проливе прозвучало несколько взрывов. По данным портала Axios, ссылающегося на американского чиновника, вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемым иранским пусковым установкам на острове.

    В ответ Тегеран выпустил ракеты по американским кораблям в Ормузском проливе и военным базам США в Западной Азии. В свою очередь, Центральное командование ВС США заявило, что их действия были направлены на предотвращение минирования Ормузского пролива иранскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк.

    В ответ Иран нанес ракетные удары по судам США в Ормузском проливе.

    В середине августа Корпус стражей исламской революции уже ликвидировал американский разведывательный беспилотник над провинцией Хормозган.

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    31 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил разнести на куски иранский остров Харк

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети сгенерированное нейросетью видео ракетного удара по иранскому острову Харк, пригрозив разнести его на куски.

    Президент США опубликовал в социальной сети Truth Social кадры с ракетными ударами по иранскому острову Харк, передает Ura.ru. Видео было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

    «Остров Харк разносят на кусочки!!!» – написал Трамп. На опубликованных им кадрах видно, как по строениям на побережье наносятся ракетные удары, а затем они горят и взрываются.

    Американский лидер не пояснил цель публикации видео. Военные США 30 августа не сообщали об ударах по острову Харк. Остров расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Ранее Трамп не исключал попыток захвата этого острова американскими силами.

    Накануне портал Axios сообщил, что американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в южной части Ирана.

    Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании из-за атаки на остров Ларак.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах захватить иранский остров Харк.

    Весной американский чиновник подтвердил информацию о нанесении удара по военным объектам на этой территории.

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    31 августа 2026, 08:16 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Баррель Brent превысил 90 долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение военного конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе спровоцировало заметный рост котировок углеводородов на мировых биржах.

    Утром в понедельник фьючерсы на марку Brent с поставкой в ноябре выросли на 2,47%, достигнув отметки 90,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Декабрьские контракты прибавили 4,78% и составили 90,23 доллара. Одновременно октябрьские фьючерсы WTI подорожали на 2,22% до 85,26 доллара.

    Резкий скачок стоимости связан с взаимными атаками на Ближнем Востоке. Американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак. В Центральном командовании ВС США объяснили свои действия необходимостью помешать минированию Ормузского пролива.

    В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил ракеты по военным объектам США в Иордании. Кроме того, ракеты были выпущены по американским судам в проливе и военным объектам в Западной Азии.

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    31 августа 2026, 08:34 • Новости дня
    Иранский депутат пригрозил США суровым возмездием за эскалацию конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский депутат Эбрахим Азизи предупредил Соединенные Штаты о суровом возмездии в случае дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, посоветовав американцам спасаться бегством.

    Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что США заплатят «более высокую цену» за новую эскалацию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Испытайте нашу волю еще раз, и вы заплатите более высокую цену. Возмездие приближается. Просто бегите», – подчеркнул иранский депутат в соцсети.

    Ранее журналист портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщил об американских ударах по двум ракетным установкам на острове Ларак на юге Ирана. По информации его источника, Тегеран планировал использовать эти установки для запуска ракет с морскими минами в Ормузский пролив. В ответ на это Иран атаковал базы США в Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк.

    Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции пообещала наказать Вашингтон за это нападение.

    В итоге Тегеран ударил по американским силам на двух базах в Иордании.

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    31 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал ответить на американские удары по острову

    Пезешкиан предупредил о готовности Ирана ответить на американскую агрессию

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран готов дать решительный отпор любым враждебным действиям, несмотря на отсутствие стремления к масштабному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Исламская республика обязательно отреагирует на агрессию в свой адрес. Об этом заявил глава государства Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на фоне атаки американских вооруженных сил по иранской территории.

    «Мы не стремимся к войне, и это достаточно четкое послание, которое мы передали всему миру, однако в случае какой-либо агрессии мы никогда не будем сидеть спокойно и дадим решительный ответ агрессорам», – подчеркнул политик перед началом саммита ШОС в Бишкеке.

    В ночь на 31 августа стало известно об атаке на остров Ларак. В ответ иранские военные выпустили ракеты по американским базам. Центральное командование ВС США объяснило свои действия попыткой предотвратить минирование Ормузского пролива.

    Пезешкиан добавил, что нестабильность в регионе не отвечает ничьим интересам и представляет серьезную угрозу. Он призвал объединить усилия для обеспечения глобальной безопасности. В рамках визита в Киргизию президент Ирана планирует провести переговоры с Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак.

    В ответ Корпус стражей исламской революции ударил по силам США на двух базах в Иордании. Также иранские военные поразили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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