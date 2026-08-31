КСИР ударил по силам США на базах в Иордании в ответ на атаку США на Ларак

КСИР атаковал базы США в Иордании после удара по острову Ларак

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по американским силам на двух базах в Иордании, сообщает телеканал Press TV. Это стало ответом на атаку США на остров Ларак.

«Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским военным составляющим на двух иорданских базах в ответ на ранее совершенную атаку США на остров Ларак», – передает телеканал.

Ранее иранское агентство Fars сообщало о взрывах на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным журналиста Axios Барака Равида, сославшегося на американского чиновника, США атаковали пусковые установки Ирана. В Центральном командовании ВС США заявили, что удар был нанесен для предотвращения минирования пролива иранскими силами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать США за атаку на остров Ларак.

Вскоре иранские военные выпустили ракеты в направлении американских баз в Западной Азии.

Затем над Ормузским проливом бойцы КСИР сбили разведывательный беспилотник США.