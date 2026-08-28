Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Военно-морские силы Ирана заявили о полном контроле Ормузского пролива
Ирана заявил о полном контроле над Ормузским проливом
Военно-морские силы Ирана заявляют, что полностью контролируют Ормузский пролив и продолжат его контролировать, предлагая возможность прохода по нему судам, которые согласуют это с Тегераном.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана отвергли заявления США об открытии Ормузского пролива, назвав их попыткой контролировать цены на нефть и скрыть, по их словам, неудачи США.
В заявлении говорится, что ограничения будут действовать до тех пор, пока не закончатся военные действия США против Ирана и не будут выполнены соответствующие обязательства, передает Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Иран обсудили создание судоходного коридора в Ормузском проливе. Президент США назвал Ормузский пролив американской территорией. МИД Ирана заявил, что только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив.