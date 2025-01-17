Россия и Иран обсудили взаимную отмену визового режима между странами

Tекст: Елизавета Шишкова

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о начале работы над отменой визового режима с Россией, передает ТАСС.

Пезешкиан заметил: «Что касается безвизового режима между нашими странами, мы обсудили его в Договоре [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном] и будем обсуждать дальше». Договоренности о безвизовом режиме обсуждаются на фоне укрепления двусторонних отношений.

Напомним, Россия и Иран практически полностью используют национальные валюты для взаиморасчетов и работают над интеграцией своих платежных систем.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном позволит усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и других областях отношений между странами.