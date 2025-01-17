Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.15 комментариев
Россия и Иран обсудили взаимную отмену визового режима
Россия и Иран обсудили взаимную отмену визового режима между странами
Россия и Иран на уровне президентов обсудили шаги по введению безвизового режима, что было подтверждено на пресс-конференции после подписания стратегического соглашения.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о начале работы над отменой визового режима с Россией, передает ТАСС.
Пезешкиан заметил: «Что касается безвизового режима между нашими странами, мы обсудили его в Договоре [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном] и будем обсуждать дальше». Договоренности о безвизовом режиме обсуждаются на фоне укрепления двусторонних отношений.
Напомним, Россия и Иран практически полностью используют национальные валюты для взаиморасчетов и работают над интеграцией своих платежных систем.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном позволит усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и других областях отношений между странами.