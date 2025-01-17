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Президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности
Президент Ирана Пезешкиан заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном позволит усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и других областях отношений между странами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Пезешкиан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном позволит расширить все аспекты двусторонних отношений, передает ТАСС.
Президент Ирана подчеркнул, что договоренность позволит укрепить связи в сферах безопасности, экономики, культуры и торговли. «Я уверен, что после подписания договора наши отношения с каждым годом будут укрепляться во всех сферах – безопасности, экономики, культуры, торговли», – отметил Пезешкиан.
Он также заверил российского лидера в решимости Ирана выполнить все достигнутые и будущие договоренности с Россией. Иранский президент подчеркнул, что перед поездкой в Россию все ранее достигнутые договоренности были тщательно обсуждены в Тегеране.
«Мы преодолели все барьеры, которые могли бы возникнуть на пути подписания договора о партнерстве. Мы полны решимости выполнить все договоренности», – добавил Пезешкиан.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным, на которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Президент России Владимир Путин заявил, что новый договор будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.
Подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений состоится 17 января в Кремле и будет отличаться от предыдущего соглашения военной составляющей.