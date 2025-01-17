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    17 января 2025, 08:30 • Политика

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа.

    В пятницу в Москве пройдут переговоры между президентами России Владимиром Путиным и Ирана Масудом Пезешкианом. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает большое значение этому событию. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сфер сотрудничества, а также вопросов региональной и международной повестки дня.

    Одним из ключевых моментов встречи станет подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Песков подчеркнул, что это важная составляющая визита президента Пезешкиана и указал на значимость подготовленного документа для двусторонних отношений.

    Российская сторона пока не раскрывала детали договора. Однако в ноябре замминистра иностранных дел Андрей Руденко рассказал о некоторых его особенностях. По его словам, документ будет охватывать практически все актуальные и перспективные сферы сотрудничества, включая оборону и безопасность.

    Дипломат отметил, что аналогичные положения уже содержались в документе 2001 года, но за прошедшие два десятилетия характер взаимодействия заметно изменился. «Не стала проще и региональная обстановка. Плотно координируем подходы с иранскими друзьями и предпринимаем совместные меры для упрочения мира и безопасности», – добавил Руденко.

    Кроме того, в декабре глава МИД России Сергей Лавров сообщал РИА «Новости», что в новом договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана сотрудничать в сфере обороны. Что касается предыдущего договора, то он был заключен в 2001 году, вступил в силу в 2003-м и действовал в течение десяти лет, после чего автоматически продлевался на пять лет.

    Отметим, что предыдущий документ под названием «Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества» действует до сих пор, однако о военном партнерстве там речи не идет (что, впрочем, не мешает росту военно-технического сотрудничества). Единственное исключение – обязательство сторон не применять в отношении друг друга силу и не оказывать помощь третьей стороне в случае агрессии против Москвы или Тегерана.

    Что касается результатов экономического сотрудничества между странами, то по итогам 2024 года официальные данные пока не публиковались. Однако в сентябре Владимир Путин заявил о росте товарооборота между двумя странами на 10% по итогам первого полугодия. Если же говорить о долгосрочных проектах, то они сосредоточены прежде всего в отраслях энергетики (АЭС «Бушер» и ТЭС «Сирик»), машиностроения, металлургии, пищевой промышленности, туризма.

    В то же время иранская сторона оценивает рост товарооборота с Россией на 15% и рассчитывает на ускорение этой тенденции. Как отметил глава МИД Аббас Аракчи, Тегеран также рассчитывает на активизацию сотрудничества в области энергетики, технологий, науки, туризма, обороны и противодействия экстремизму.

    «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве – это больше, чем соглашение; это шаг на пути к созданию более справедливого и сбалансированного мира. Иран и Россия, осознавая свою историческую ответственность, строят новый порядок, в котором сотрудничество заменит гегемонию, а уважение – навязывание», – пояснил министр, охарактеризовав новый документ как «дорожную карту на будущее».

    «Сейчас и Россия, и Иран находятся в сложном положении из-за санкций, поэтому главное для нас – развитие сотрудничества в экономической и военной областях. Подписание нового договора – это очень важный момент в отношениях двух стран», – отметил сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

    Эксперт напомнил, что до середины 1990-х между Тегераном и Москвой развивались серьезные отношения в военно-технической сфере, так как Россия поставляла в Иран множество видов боевой техники. Но в 1995 году, в силу особенности российско-американских отношений того периода, Москва свернула военное сотрудничество с Ираном, начав его постепенно восстанавливать в 2000-м.

    «Соответственно, в 2001 году военная сфера не могла стать частью межгосударственного договора. Сейчас ситуация изменилась. Следующим важным аспектом договора наверняка будет интенсификация работы транспортного коридора «Север-Юг» с целью прорыва практически блокады в отношении двух стран со стороны Запада», – продолжил Сажин.

    Важно и то, что длительная подготовка договора завершится его подписанием 17 января – за три дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. «Он собрал вокруг себя очень антииранскую и произраильскую команду. Никто из них не отрицает возможности удара по ядерным объектам Ирана. Но теперь Вашингтону придется учитывать новый характер отношений между Москвой и Тегераном: Трампу придется крепко подумать, прежде чем принимать подобные решения», – полагает эксперт.

    В то же время арабские страны, включая Саудовскую Аравию, спокойно отнесутся к подписанию нового договора между Москвой и Тегераном. «Тем более, это договор не о военном союзе, а скорее, об институализации нынешних отношений между Россией и Ираном. Подобный договор, к слову, уже действует между Россией и ОАЭ», – напомнил востоковед Кирилл Семенов.

    «Со стороны Турции тоже не стоит ожидать проблем, у Анкары нет возражений по вопросам российско-иранского сотрудничества.

    Все понимают, что если у Тегерана появятся новые вооружения, то они будут носить оборонительный характер и применяться для защиты от Израиля. Тем более, Тегерану наши наступательные вооружения не нужны, учитывая его собственный парк баллистических ракет», – добавил аналитик.

    «Израиль, конечно, новым соглашением будет недоволен, так как любые связи с Ираном в Тель-Авиве считают недопустимыми. Но это вряд ли приведет к каким-то последствиям. Максимум – прозвучат негативные заявления. К тому же, схожий договор у Ирана есть и с Китаем, но это не мешает Израилю развивать отношения с КНР», – пояснил Семенов.

    При этом некоторые эксперты считают, что Иран сейчас находится не в лучшей геополитической форме ввиду фактического развала его «Оси сопротивления» на Ближнем Востоке и продолжающейся конфронтации с Израилем. Особенно если учесть тот факт, что Израиль в ближайшее время получит куда более значимую поддержку со стороны администрации Дональда Трампа, нежели это было при администрации Джо Байдена.

    Тем не менее, Иран все равно остается привлекательным военным и экономическим союзником,

    полагает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ. «У Ирана есть огромные естественные преимущества: большая территория, население, самодостаточная промышленность, ракетные технологии, – пояснил он. – Россия, в свою очередь, выстраивает новую архитектуру международной безопасности, и Иран станет значимым элементом этой системы».

    В этой связи администрация Трампа наверняка воспримет подписание договора между Россией и Ираном как эскалацию. «Я думаю, в Москве долго взвешивали, стоит ли сейчас подписывать этот договор, или же перенести его подписание на более поздний срок после инаугурации Трампа. Видимо, наши дипломаты решили дать сигнал доверия Ирану. Поэтому подписание такого документа накануне прихода Трампа в Белый дом требует определенного дипломатического мужества, которое Россия и демонстрирует», – сказал эксперт.

    Аналитик также отметил, что новый договор с Ираном сулит России многие выгоды. «Во-первых, это доходы от продажи и совместного производства вооружений. Во-вторых, нам интересен иранский опыт развития высокотехнологической промышленности в условиях санкций. Ну и в-третьих – договор необходим для полноценной реализации одного из важнейших геополитических проектов – коридора «Север-Юг», – заключил Ткаченко.

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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