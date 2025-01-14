Лавров: Договор с Ираном не направлен против других стран

Лавров заявил, что договор о партнерстве с Ираном не направлен против других стран

Tекст: Вера Басилая

Лавров пояснил, что соглашение создано для обеспечения безопасности обеих стран и содействия их экономическому и социальному развитию, передает ТАСС.

«Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны», – заявил глава МИД России.

Лавров также отметил, что договор символизирует стремление к укреплению позиций России и Ирана на международной арене путем совместного решения экономических и социальных задач.

Укрепление обороноспособности остается одним из ключевых аспектов этого сотрудничества, направленного на создание стабильной и безопасной платформы для взаимодействия с другими странами, подчеркнул министр иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что в Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах.

Готовящийся договор с Ираном назвали всеобъемлющим, что подчеркивает его важность и масштабность для обеих стран.