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Лавров: Договор с Ираном не направлен против других стран
Лавров заявил, что договор о партнерстве с Ираном не направлен против других стран
Договор о стратегическом партнерстве с Ираном имеет конструктивный характер и не направлен против других стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров пояснил, что соглашение создано для обеспечения безопасности обеих стран и содействия их экономическому и социальному развитию, передает ТАСС.
«Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны», – заявил глава МИД России.
Лавров также отметил, что договор символизирует стремление к укреплению позиций России и Ирана на международной арене путем совместного решения экономических и социальных задач.
Укрепление обороноспособности остается одним из ключевых аспектов этого сотрудничества, направленного на создание стабильной и безопасной платформы для взаимодействия с другими странами, подчеркнул министр иностранных дел России.
Ранее сообщалось, что в Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.
Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах.
Готовящийся договор с Ираном назвали всеобъемлющим, что подчеркивает его важность и масштабность для обеих стран.