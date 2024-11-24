Захарова предупредила об опасности недооценивать «скукоженную британскую империю»

Захарова указала на активное участие Британии в антироссийской гибридной войне

Tекст: Валерия Городецкая

«Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны», – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила о переговорах между лидерами США и Британии, которые состоялись два месяца назад. В ходе встречи с британским премьером американский президент Джо Байден отметил ведущую роль Британии в поддержке Украины на фоне конфликта с Россией. «В первую очередь, Украина. Я хотел бы поблагодарить Вас за ведущую роль Соединенного королевства на этом фронте. США будут поддерживать Британию в оказании помощи Украине в отражении российского нападения и агрессии», – приводит Захарова слова американского лидера.

Дипломат также подчеркнула, что русофобские настроения сосредоточены именно в Британии, и выразила обеспокоенность тем, что в России есть эксперты, которые не замечают этого. Она назвала британскую империю «скукоженной» и заявила, что к тем, кто не видит ее роли, есть вопросы.

«Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого «не замечает», есть вопросы», – написала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Запад не планирует мирное урегулирование конфликта и намерен продолжать гибридную войну против России.