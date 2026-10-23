Песков рассказал о российском видении мироустройства

Песков: Россия выступает за отказ от навязывания взглядов в мире

Tекст: Дарья Григоренко

«Давайте не будем забывать, что все-таки видение наше мироустройства как раз в том, чтобы никто никому не навязывал никакое мироустройство. И чтобы оно было абсолютно на взаимовыгодной основе, на основе взаимного уважения», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Так он прокомментировал аллюзию «Большой тройки» Путин – Трамп – Си Цзиньпин на «Большую тройку» Сталин – Черчилль – Рузвельт, которая решала вопросы мироустройства в годы войны.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия выстраивает свои отношения со странами БРИКС и Глобального Юга, опираясь на такое видение.

«Поэтому говорить, что кто-то будет собираться и решать судьбы всего мира, ну, это не соответствует позиции президента Путина», – заключил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца постпред при ООН Василий Небензя назвал Россию и Африку сторонниками формирования многополярного мира.

Летом президент Владимир Путин заявил о приверженности России и АСЕАН многополярному миру.

В мае Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.