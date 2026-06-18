Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Путин заявил о приверженности России и АСЕАН многополярному миру
Россия и государства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подтвердили общую позицию по созданию справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в Казани.
«Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации», – цитирует главу государства РИА «Новости».
По его словам, документ подчеркивает приверженность сторон формированию демократичного мироустройства.
Российский лидер добавил, что будущая архитектура международных отношений должна базироваться на общепризнанных принципах международного права. Важнейшей основой для такого взаимодействия остается устав ООН.
Напомним, Путин открыл пленарное заседание саммита в Казани. Российский лидер указал на взаимное стремление государств к расширению сотрудничества.
Участники мероприятия приняли итоговую Казанскую декларацию.