Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
МИД допустил изменение уведомительного порядка для европейских дипломатов
Россия рассмотрит возможность изменения уведомительного порядка для дипломатических работников при условии прекращения дискриминационных действий со стороны европейских государств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«При отказе стран членов Евросоюза и государств шенгенской зоны от дискриминационных мер в отношении сотрудников диппредставительств и консульский учреждений нашей страны, будем готовы пересмотреть применение уведомительного порядка», – подчеркнула Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 15 июня Россия ввела уведомительный порядок пересечения границы для европейских дипломатов.
В прошлом году Евросоюз обязал сотрудников российских диппредставительств заранее сообщать о планируемых поездках.
Страны сообщества согласовали жесткие ограничения на передвижение представителей посольств РФ.