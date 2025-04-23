Силуанов заявил о низком госдолге и здоровой экономике России

Tекст: Евгения Караваева

Ситуация с государственным долгом и финансовой системой России остается стабильной, несмотря на многочисленные вызовы последних лет, заявил Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина РФ, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что за последние пять лет страна столкнулась с эпидемиями, геополитическими трудностями и торговыми конфликтами, что сказалось на экономике.

«Несмотря на все это, ситуация под контролем: бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здорова», – отметил Силуанов и добавил, что изменения в мировой ситуации были радикальными, однако российская экономика смогла адаптироваться к новым условиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов заявил, что ответственная бюджетная политика и эффективное использование высвобождаемых ресурсов считаются ключевыми условиями для успешного урегулирования обязательств. Объем списания долгов по бюджетным кредитам субъектам России составит более триллиона рублей, эта мера коснется 79 регионов. Минфин планирует представить предложения по «большой приватизации».