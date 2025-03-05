Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.5 комментариев
Названо число регионов, которым будут списаны долги по бюджетным кредитам
Объем списания субъектам Федерации долгов по бюджетным кредитам составляет более триллиона рублей, эта мера коснется 79 субъектов России, заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Мы в прошлом году договаривались о списании субъектам Федерации до двух третей долгов по бюджетным кредитам при условии направления не менее 50% освобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ. Антон Георгиевич, как дела обстоят у нас?» – сказал глава государства в ходе совещания, сообщает Кремль в Telegram-канале.
Силуанов подтвердил выполнение поручения, данного президентом в послании Федеральному собранию. Он сообщил, что объем списания составляет более триллиона рублей, и эта мера коснется 79 субъектов России. Правительство утвердило правила списания, и Минфин активно ведет работу по заключению соглашений с регионами.
Соглашения предусматривают перенос сроков погашения задолженности на период с 2030 по 2039 годы, вместо изначального периода с 2024 по 2029 годы. Списание долгов будет происходить по мере того, как регионы будут направлять освобождающиеся средства на инфраструктурные проекты.
Ранее в среду Путин принял участие в коллегии МВД, где заявил о снижении уличной преступности, выразил благодарность сотрудникам ведомства и призвал не ослаблять темп борьбы с коррупцией.