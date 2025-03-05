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    Трамп будет строить «золотой век Америки» без Украины
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    Российские войска освободили Привольное на западе ДНР
    Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии
    WSJ: Сделки по ресурсам не гарантируют возобновления помощи Украине
    Путин указал на нарастающую кадровую проблему в МВД
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    31 комментарий
    5 марта 2025, 13:57 • Новости дня

    Путин заявил о снижении уличной преступности

    Путин: В России снизилась уличная преступность

    Путин заявил о снижении уличной преступности
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество преступлений, совершаемых на улицах в стране, уменьшается, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД.

    «Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность», – цитирует президента ТАСС.

    Также в стране уменьшилось число рецидивов преступлений, отметил он, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии МВД и в совещании правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

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    5 марта 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки предыдущего главы региона Андрея Никитина.

    На официальном сайте правовой информации отмечено, что Путин подписал указ о назначении Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

    В тексте указа подчеркнуто, что Дронов будет занимать эту должность до вступления в должность избранного губернатора.

    Биография нового врио главы региона включает его рождение в Моздоке в 1979 году и получение образования в Московском автодорожном институте.

    Дронов работал в Росавтодоре, в правительстве Москвы и в органах управления дорожным хозяйством разного уровня. В апреле 2017 года он стал вице-губернатором Новгородской области, а в 2020 году занял пост первого заместителя главы региона. В 2021 году Дронов завершил обучение в «школе губернаторов» РАНХиГС.

    Накануне Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    4 марта 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая

    Путин пригласил премьера Мьянмы на парад Победы

    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна посетить Москву 9 мая для участия в торжественном параде по случаю 80-летия Победы.

    Путин на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном пригласил его посетить Москву 9 мая, передает ТАСС. Российский президент также сообщил, что в этот день по Красной площади пройдет парадный расчет военных из Мьянмы наряду с расчетами Вооруженных сил России.

    Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве в конце мая.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран.

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    5 марта 2025, 04:19 • Новости дня
    Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры

    Лукашенко предложил Путина, Трампа и Зеленского провести переговоры в Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу с участием российских и американских лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает РИА «Новости».

    Лукашенко подчеркнул необходимость договоренностей и предложил провести переговоры в Белоруссии, отметив удобное географическое расположение страны. По его словам, «надо договариваться», и встреча может состояться без лишнего шума и криков. Он добавил, что Белоруссия готова принять всех лидеров для спокойного обсуждения и достижения договоренностей.

    «Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся», – сказал Лукашенко. Он призвал передать Дональду Трампу приглашение на встречу вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы «спокойно договориться, если вы хотите договориться».

    До этого в интервью Лукашенко поддержал усилия Путина в интересах народа.


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    4 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Кнайсль: Переговоры Путина и Трампа пройдут без участия Украины

    Кнайсль: Трамп и Путин обсудят урегулирование на Украине без приглашения Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению Карин Кнайсль, переговоры между Путиным и Трампом пройдут без участия Украины, несмотря на первоначальное предложение включить украинскую сторону.

    Как передает ТАСС, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин будут обсуждать урегулирование на Украине без участия Киева.

    Кнайсль отметила, что наследный принц Саудовской Аравии предлагал включить Украину в переговоры, однако Вашингтон и Москва предпочли двусторонний формат.

    Кнайсль считает, что следующий этап – это саммит между Трампом и Путиным, который нужно тщательно подготовить, чтобы избежать ошибок и не потратить время напрасно. Экс-министр подчеркнула, что переговоры направлены на перезапуск отношений между США и Россией на всех уровнях.

    В последние недели контакты между Москвой и Вашингтоном усилились. 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив широкий спектр вопросов, включая украинский конфликт. Встречи представителей двух стран проходили в Эр-Рияде и Стамбуле, где обсуждались вопросы работы посольств и назначение послов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    5 марта 2025, 03:53 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл детали общения Путина с Трампом

    Лукашенко обсудил с Путиным переговоры с Трампом и встречи в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Владимир Путин обсудил с ним в общих чертах детали переговоров с Дональдом Трампом и прошедших встреч в Саудовской Аравии, касающихся редкоземельных металлов.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу рассказал, что российский лидер Владимир Путин поделился с ним некоторыми аспектами своих последних переговоров, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, обсуждение касалось разговора Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом и встреч в Саудовской Аравии.

    Лукашенко отметил, что сведения были переданы ему в общих чертах, включая тему редкоземельных металлов. «Только в общих чертах, и по разговору с Трампом, и по переговорам в Саудовской Аравии, а также по теме редкоземельных материалов. Просто общие моменты», – сказал он.

    По словам Лукашенко, более подробное обсуждение всех поднятых вопросов запланировано на предстоящую встречу с Путиным в Москве через неделю.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, до этого Лукашенко обвинил Зеленского в эскалации конфликта на Украине.

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    4 марта 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин поблагодарил премьера Мьянмы за шестерых слонят для зоопарка Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил признательность премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну за подарок в виде шестерых слонят, которые были переданы в Московский зоопарк.

    «Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. В прошлом году вы прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое», – приводит слова Путина ТАСС.

    Премьер Мьянмы со своей стороны заметил, что судьба подаренных животных его очень волновала. «Эти слоны жили в нашей стране в жаркий сезон. А сейчас они живут в России на такой температуре», – заметил он. «Поэтому я слежу за ними, поэтому я спрашиваю: "Как наши слоны, как они живут?" Мне сказали: "Не волнуйтесь, они под контролем"», – сообщил Мин Аун Хлайн.

    Слоны были переданы России в качестве символа укрепления двусторонних отношений. Калужская область также оказала поддержку в передаче, создав Культурный центр Республики Союз Мьянма на территории парка «Этномир». В 2027 году планируется открытие сафари-парка в области, где будут представлены и слоны.

    Напомним, в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития сотрудничества и актуальные международные вопросы.

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    5 марта 2025, 04:08 • Новости дня
    Лукашенко поддержал усилия Путина в интересах народа

    Лукашенко назвал Путина защитником интересов российского народа

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Владимир Путин действует в интересах российского народа, и поддержал его политику, заявив об этом в интервью американскому блогеру.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу подчеркнул, что Владимир Путин руководствуется интересами российского народа, сообщает РИА «Новости». Белорусский лидер отметил, что Путин и нынешнее руководство России не будут проводить политику, которая разрушит внутреннюю стабильность страны. «Для него интересы народа превыше всего», – подчеркнул он.

    Кроме того, Лукашенко выразил поддержку усилиям президента США в разрешении международных конфликтов, в том числе на Украине. Президент Белоруссии заявил, что готов активно участвовать в миротворческих процессах, чтобы положить конец войне и улучшить жизнь людей.

    Лукашенко также высказал надежду на реализацию программы Дональда Трампа и оправдание ожиданий его избирателей. Он подчеркнул, что желает Трампу стать эффективным лидером и выполнить обещания, данные американцам.

    Ранее Лукашенко раскрыл детали общения Путина с Трампом. Кроме того, белорусский лидер обвинил Зеленского в эскалации конфликта на Украине.

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    4 марта 2025, 23:03 • Новости дня
    Дронов пообещал Путину выполнить задачи по развитию БПЛА

    Врио губернатора Новгородской области заверил Путина в выполнении задач по радиоэлектронике и БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    Врио губернатора Александр Дронов заверил президента Владимира Путина в том, что Новгородская область выполнит все порученные задачи по развитию радиоэлектроники и беспилотников, включая разработку дрона «Князь Вандал Новгородский».

    Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов заверил президента Владимира Путина, что все порученные задачи по развитию радиоэлектроники и беспилотных летательных аппаратов будут выполнены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречу в Кремле.

    Дронов подчеркнул, что особое внимание уделяется разработке дрона «Князь Вандал Новгородский», который является предметом гордости новгородских инженеров. «Все ваши задачи по развитию радиоэлектроники, беспилотных систем будут выполнены», – заявил Дронов.

    Также врио главы региона отметил активное участие Новгородской области в поддержке специальной военной операции. По его словам, область регулярно поддерживает военнослужащих, их семьи, организовывает встречи и телемосты по заявкам командиров, а также отправляет помощь в зону проведения операции.

    Ранее стало известно, что во время рабочей встречи в Кремле Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области.

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    4 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота с Мьянмой на 40%

    Путин заявил о росте товарооборота с Мьянмой на 40% за прошлый год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.

    Путин во время переговоров с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле подчеркнул поступательное развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

    «Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно. За прошлый год товарооборот вырос на 40%, это хороший показатель в целом. Потенциал у нас очень хороший», – заявил российский лидер.

    Напомним, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Он заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России и предложил создать аналогичное представительство в городе Мандалай для укрепления дипломатических и экономических связей между странами.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Москве в конце мая.

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    4 марта 2025, 15:23 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в заседании коллегии МВД

    Кремль анонсировал участие Путина в заседании коллегии МВД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии МВД и проведет совещание с правительством, посвященное мерам против телефонного и интернет-мошенничества, сообщили в Кремле.

    Путин 5 марта примет участие в расширенном заседании коллегии МВД, передает ТАСС. На заседании будут подведены итоги работы органов внутренних дел за 2024 год и определены приоритеты на текущий. Ожидается, что это станет важным этапом в формировании стратегии работы МВД на ближайшие месяцы.

    Кроме того, Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи, основной темой которого станут комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Как отмечается в сообщении Кремля, будут также рассмотрены текущие вопросы, касающиеся работы правительства.

    С докладом на совещании выступят вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор Игорь Краснов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    На заседании коллегии МВД в прошлом году Путин потребовал улучшить борьбу с преступлениями в сфере IT, а также пресекать хищения выделяемых на гособоронзаказ денежных средств.

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    4 марта 2025, 20:31 • Новости дня
    Путин сообщил о планах по строительству православного храма в Мьянме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Мьянма расширяют культурное сотрудничество, планируя строительство православного храма и открытие российского культурного центра в азиатской республике, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Путин сообщил о динамичном развитии культурно-гуманитарного партнерства между Россией и Мьянмой, передает ТАСС. На встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обсуждалось открытие первого в этой стране православного храма.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что на повестке дня стоит открытие российского культурного центра в Мьянме, что позволит укрепить взаимопонимание между народами. В ответ в России функционируют два мьянманских культурно-религиозных центра.

    Российский лидер также отметил важность обучения русскому языку в Мьянме. В стране уже преподается русский в престижных университетах и академии вооруженных сил. В планах создание общеобразовательной школы и расширение программы «Российский учитель за рубежом» для поддержки изучения русского языка, что позволит углубить двусторонние отношения.

    Ранее Путин на встрече с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.

    Он также выразил признательность премьеру Мьянмы за подарок в виде шестерых слонят, которые были переданы в Московский зоопарк.

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    5 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин призвал повысить зарплаты сотрудников МВД
    Путин призвал повысить зарплаты сотрудников МВД
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения зарплат сотрудников МВД и укрепления их социальных гарантий из-за роста кадровой проблемы.

    Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности денежного довольствия сотрудников внутренних дел, передает ТАСС. Он отметил, что в системе МВД нарастает кадровая проблема, которая требует системного решения. По словам президента, важно не только улучшить финансовое обеспечение сотрудников, но и укрепить их социальные гарантии.

    Путин акцентировал внимание на некомплекте личного состава, особенно в первичном звене МВД. Он подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно поднимает эти вопросы в правительстве, и призвал к комплексному подходу в решении этих проблем. Президент поручил правительству совместно с МВД разработать и представить конкретные предложения для улучшения ситуации и решения вопросов социального характера, включая жилищные проблемы. По его словам, эти вопросы уже давно назрели и требуют незамедлительных мер.

    Ранее Путин в своей речи на заседании коллегии МВД России поблагодарил сотрудников министерства за их ответственный подход к служебным обязанностям. Он также заявил о необходимости активнее бороться с наркотрафиком и сообщил о снижении уличной преступности.

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    4 марта 2025, 21:32 • Новости дня
    Песков не подтвердил слухи о посредничестве Путина в переговорах США и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не подтвердил участие президента России Владимира Путина в качестве посредника в переговорах между США и Ираном по вопросам ядерного оружия.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил слухи о том, что Путин принял предложение выступить в качестве посредника в переговорах между США и Ираном по ядерному оружию, передает ТАСС.

    Песков ответил на вопрос журналистов: «Нет, я не могу подтвердить».

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность возобновить переговоры с США, подчеркнув, что это возможно лишь в случае, если Вашингтон продемонстрирует свою договороспособность, а Москва заявила о готовности способствовать переговорам между США и Ираном для урегулирования разногласий.

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    5 марта 2025, 12:26 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и президента Абхазии в Кремле

    Tекст: Александра Юдина

    В Кремле запланирована встреча Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мероприятие состоится во второй половине дня в Кремле, передает ТАСС.

    Эта встреча станет важной вехой в отношениях между Россией и Абхазией. Будет обсуждено текущее состояние и развитие двустороннего сотрудничества.

    Ранее Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что его победа свидетельствует о поддержке абхазскими гражданами курса на стабильность и развитие.

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      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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