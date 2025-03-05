Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Путин заявил о снижении уличной преступности
Путин: В России снизилась уличная преступность
Количество преступлений, совершаемых на улицах в стране, уменьшается, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД.
«Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность», – цитирует президента ТАСС.
Также в стране уменьшилось число рецидивов преступлений, отметил он, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии МВД и в совещании правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.