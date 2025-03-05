Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Песков анонсировал участие Путина в коллегии МВД
Президент Владимир Путин намерен принять участие в расширенном заседании коллегии МВД, а также в совещании правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент планирует выступить на заседании коллегии, сказал Песков, передает ТАСС.
«Потом возможны сопровождающие комментарии главы государства», – указал представитель Кремля.
После этого пройдет совещание с правительством, на котором обсудят меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
В числе докладчиков Песков назвал вице-премьера Дмитрия Григоренко, главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, генпрокурора Игоря Краснова, главу Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова.
В 2024 году президент в ходе заседания коллегии МВД требовал усилить борьбу с киберпреступлениями.