Путин потребовал улучшить борьбу с преступлениями в сфере IT

Tекст: Алексей Дегтярев

«Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тыс., а ущерб превысил 156 млрд рублей. Нужно серьезно совершенствовать механизмы борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на опережение», – потребовал Путин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что правоохранителям необходимо последовательно продолжать борьбу с коррупцией. «Важнейшей задачей остается и принципиальная, последовательная борьба с коррупцией, которая отравляет общество, ломает законопослушный бизнес, крадет деньги, необходимые для обороны страны, для ее движения вперед в экономике, в социальной сфере», – сказал глава государства на заседании коллегии МВД России.



Это также относится в полной мере к обеспечению внутренней безопасности в самой системе МВД России.

Президент потребовал добиваться роста раскрываемости коррупционных и других преступлений, включая те, которые оставались нераскрытыми в предыдущие годы.

В 2023 году выросло «число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений». «Надо оперативно реагировать на эту негативную тенденцию», – сказал Путин.