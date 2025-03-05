Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Путин выразил благодарность сотрудникам МВД
Путин поблагодарил руководство и сотрудников МВД за ответственную работу
Президент России Владимир Путин в своей речи на заседании коллегии МВД России поблагодарил сотрудников министерства за их ответственный подход к служебным обязанностям.
Путин подчеркнул важность ответственного подхода к работе, который демонстрируют сотрудники ведомства, сообщает РИА «Новости».
В рамках мероприятия президент выступил перед участниками заседания, также запланировано выступление министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что за докладом министра могут последовать комментарии Путина.
Ежегодное заседание коллегии МВД является традиционным мероприятием, в котором Путин принимает участие. На таких встречах обсуждаются ключевые вопросы и успехи работы министерства, а также определяются основные направления деятельности на будущее.
Ранее сообщалось, что Путин также примет участие в совещании правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.