Силуанов: Ответственная бюджетная политика необходима для урегулирования долгов

Tекст: Дарья Григоренко

Силуанов выступил на конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками в Саудовской Аравии, где участвовал в дискуссии по теме фискальной консолидации. Он обозначил проведение ответственной бюджетной долговой политики как ключевое условие механизма урегулирования долгов, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Министр отметил многолетний опыт России в многосторонних механизмах урегулирования госдолга и подчеркнул, что страна активно поддерживает международные усилия по облегчению долгового бремени. «За последние 25 лет Россия реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 млрд долларов США», – заявил Силуанов.

По его словам, странам, ранее получившим реструктуризацию долгов, вновь требуется помощь. Основной проблемой он назвал отсутствие ответственной бюджетной политики, а также отметил влияние внешних факторов, таких как рост процентных ставок и торговые ограничения.

Силуанов подчеркнул, что ключевыми условиями успешного урегулирования долгов должно стать использование высвобождаемых ресурсов на развитие национальной экономики, а также мониторинг фискальной политики. Он добавил, что роль МВФ в данном процессе должна быть значительной, чтобы помочь избежать новых долговых кризисов.