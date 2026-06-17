Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

«Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.

Как низко упадут цены на нефть из-за США и Ирана Иран и США договорились в пятницу на этой неделе подписать соглашение и открыть Ормузский пролив. Только на новостях о будущих соглашениях цены на нефть упали до трехмесячного уровня – 80 долларов за баррель. Остается главный вопрос: как глубоко может подешеветь нефть? Подробности Перейти в раздел

Украина в Гааге проиграла России пролив и море Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила все ключевые претензии Киева к Москве – о статусе Азовского моря и Керченского пролива, о незаконности Крымского моста и о компенсациях. Спор, который Украина инициировала почти десять лет назад, завершился полной победой России. Эксперты называют решение беспрецедентным: оно впервые фиксирует новые границы страны на международном уровне и навсегда закрывает Азовское море для иностранных военных кораблей. Подробности Перейти в раздел

Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности Перейти в раздел

Приговор насильнику ставит под удар репутацию норвежской монархии Норвежская монархия переживает настоящее потрясение: сын кронпринцессы получил реальный тюремный срок за серию избиений и изнасилований. Впрочем, у матери насильника тоже в свое время была бурная молодость. Скандал будет иметь последствия и для норвежской королевской семьи, а может быть, и в целом для образа всех монархий в Европе. Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Европа нашла в КНР «школу войны» для русских Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операциq на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

Враги России соблазняют Трампа В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

Европа и Зеленский выставили России ультиматум По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь? Перейти в раздел

Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными. Перейти в раздел