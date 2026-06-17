«Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.3 комментария
Европа нашла в КНР «школу войны» для русских
«Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.3 комментария
Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?3 комментария