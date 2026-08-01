Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
В официальном Telegram-канале украинского телеканала «Общественное» сообщили, что в Николаеве был слышен звук взрыва, передает РИА «Новости».
Согласно актуальным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части региона сейчас продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Ранее в Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, заметили столб густого дыма, причины возгорания пока остаются неизвестными.
В Днепропетровской области получили повреждения предприятие и АЗС.