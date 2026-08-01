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Федоров пообещал не конкурировать с Зеленским на выборах до конца СВО
Отправленный в отставку бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров не планирует участвовать в уличных протестах и политической борьбе вместе с Владимиром Зеленским до завершения боевых действий, сообщает The New York Times.
Федоров в интервью NYT сообщил, что не собирается бороться за власть с действующим главой государства, передает РИА «Новости». По словам экс-чиновника, он намерен избегать любых конфликтов с руководством страны на фоне продолжающейся спецоперации.
«Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втянула меня в политику», – подчеркнул Федоров. Он также исключил возможность встреч с уличными демонстрантами, которые требуют вернуть его на пост министра обороны.
Украинские аналитики уверены, что отставка бывшего министра продиктована исключительно политическими мотивами. Эксперты полагают, что на будущих выборах уволенный руководитель мог представлять серьезную угрозу для Владимира Зеленского.
Ранее СМИ писали, что якобы Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова из-за его президентских амбиций.
Жители украинских городов устроили массовые митинги против отставки министра.
Сам Федоров отверг предложение занять должность советника.