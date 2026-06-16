Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.28 комментариев
Военкор Коц: В «войне столиц» против Киева Москва ведет с серьезным отрывом
Московская система противовоздушной обороны успешно отразила массированную атаку украинских дронов, Россия ведет с серьезным отрывом в «войне столиц» против Киева, сообщил военкор Александр Коц.
Военкор Александр Коц в своем Max сообщил, что с полуночи украинские войска пытались прорвать противовоздушную оборону Москвы дальнобойными ударными беспилотниками. Системы ПВО сбили около 60 вражеских дронов.
«Московский узел противовоздушной обороны отработал практически идеально – к цели прорвался всего один беспилотник. Сравните со вчерашними ударами по Киеву – десятки прилетов наших ракет и дронов по объектам ВПК. В «войне столиц» Россия ведет с серьезным отрывом», – отметил Коц.
Мэр города Сергей Собянин подтвердил попадание одного аппарата по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Пожар на предприятии оперативно ликвидировали, оно работает в штатном режиме, пострадавших нет.
Коц сравнил ситуацию с недавними массированными ударами по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. По его мнению, украинское руководство пыталось приурочить налет к саммиту «Большой семерки» в Канаде, чтобы продемонстрировать перехват инициативы президенту США. Целью акции было втягивание Вашингтона в конфликт на стороне антироссийской коалиции.
Военкор предупредил, что расслабляться рано. Европа продолжает поставлять Украине беспилотники, и в будущем масштабы налетов на российские города могут возрасти.
Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
Ранее Собянин сообщал о сбитых дронах на подлете к Москве.
Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил попадание украинского беспилотника по Московскому НПЗ сильным дождем.