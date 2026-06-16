На подлете к Москве сбили 15 дронов

Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщается на сайте МИД России, спор рассматривался в соответствии с процедурами, предусмотренными Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Решение вынес арбитраж в составе пяти независимых арбитров, представлявших Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Республику Корея.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что дело завершилось в пользу Москвы. По оценке министерства, «многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты».

Согласно заявлению, арбитраж не поддержал требования Киева, касавшиеся контроля над природными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также выплат компенсаций и репараций. В МИД РФ также отметили, что не получила поддержки позиция Украины по вопросу статуса Керченского пролива.

Российская сторона подчеркнула, что «впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории».

Кроме того, арбитраж не согласился с доводами Киева о том, что провозглашение Россией суверенитета над Азовским морем после включения в ее состав Донбасса, Запорожской и Херсонской областей якобы привело к нарушению международного права.

Отдельное внимание в ходе разбирательства было уделено Крымскому мосту. Как сообщили в МИД РФ, арбитраж отклонил требование Украины о его демонтаже.



«Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося «наказать» крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», – говорится в сообщении МИД.

По информации российского внешнеполитического ведомства, строительство Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ и проведение пограничных проверок судов в Керченском проливе признаны соответствующими положениям Конвенции ООН по морскому праву.

Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идёт о сроках проведения экологической экспертизы и публикации её результатов.

Однако, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, арбитраж пришел к выводу, что строительство транспортной и энергетической инфраструктуры не нанесло ущерба окружающей среде. В министерстве также обратили внимание на формулировку решения, согласно которой «...предоставив [данное] декларативное средство правовой защиты, нет необходимости принимать решение о прекращении действий, уверениях или гарантиях неповторения или репарациях».

«Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России», – подчеркивается в заявлении МИД.

В августе прошлого года Москва вышла из арбитражного процесса по делу о задержании украинских военных кораблей.

Осенью 2024 года российская делегация представила аргументированную позицию по морскому иску Киева.

Ранее дипломаты назвали обвинения украинской стороны по Крымскому мосту безосновательными.