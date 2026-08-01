В покушении на разработчика беспилотников в Туле заподозрили СБУ

«Овод»: Украинские террористы могли стрелять в разработчика FPV-дронов в Туле

Tекст: Вера Басилая

В «Оводе» заявили, что украинские террористы могут быть причастны к покушению на предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова, передает РИА «Новости». Разработчик аппаратов серии «Овод» выжил, сейчас ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

«Связываем покушение на Андрея с его работой в зоне СВО, Андрей находился в персональных санкциях Европы и США, и «шорт-листе» украинских террористов», – отметили в пресс-службе предприятия. Там подчеркнули высокую эффективность производимых дронов на фронте.

Стало известно, что пострадавший числится в базе данных украинского сайта «Миротворец». Кроме того, менее чем за неделю до инцидента Евросоюз внес его компанию «Русская лаборатория воздушного транспорта» в санкционный список. Коллеги инженера сообщили, что надеются на его скорейшее выздоровление.

Неизвестный преступник напал на Черезова в подъезде жилого дома в Туле.

Евросоюз внес компанию-производителя беспилотников «Овод» в санкционный список незадолго до покушения на ее руководителя.

Ранее новые тяжелые ударные дроны этого семейства успешно поразили около тысячи различных целей ВСУ в зоне спецоперации.

Военный корреспондент Александр Коц назвал подобные аппараты главным оружием современных терактов.