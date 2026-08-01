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В покушении на разработчика беспилотников в Туле заподозрили СБУ
«Овод»: Украинские террористы могли стрелять в разработчика FPV-дронов в Туле
Представители компании-производителя беспилотников «Овод».заявили о возможной причастности украинских террористов к нападению на Андрея Черезова в Туле.
В «Оводе» заявили, что украинские террористы могут быть причастны к покушению на предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова, передает РИА «Новости». Разработчик аппаратов серии «Овод» выжил, сейчас ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
«Связываем покушение на Андрея с его работой в зоне СВО, Андрей находился в персональных санкциях Европы и США, и «шорт-листе» украинских террористов», – отметили в пресс-службе предприятия. Там подчеркнули высокую эффективность производимых дронов на фронте.
Стало известно, что пострадавший числится в базе данных украинского сайта «Миротворец». Кроме того, менее чем за неделю до инцидента Евросоюз внес его компанию «Русская лаборатория воздушного транспорта» в санкционный список. Коллеги инженера сообщили, что надеются на его скорейшее выздоровление.
Неизвестный преступник напал на Черезова в подъезде жилого дома в Туле.
Евросоюз внес компанию-производителя беспилотников «Овод» в санкционный список незадолго до покушения на ее руководителя.
Ранее новые тяжелые ударные дроны этого семейства успешно поразили около тысячи различных целей ВСУ в зоне спецоперации.
Военный корреспондент Александр Коц назвал подобные аппараты главным оружием современных терактов.