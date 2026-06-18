Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.4 комментария
Минтруд назвал средний возраст работающего россиянина
Минтруд: Средний возраст занятых по найму россиян достиг 44 лет
Среднестатистическому трудящемуся гражданину России исполнилось 44 года, при этом показатель заметно отличается в зависимости от конкретной отрасли экономики.
Средний возраст занятых в России граждан составляет 44 года, передает ТАСС. Соответствующую статистику привел замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин на пленарной дискуссии XXVI международного форума HRexpo pro людей.
«Касательно демографии, у нас сейчас средний возраст занятых по найму порядка 44 лет», – заявил Платыгин в ходе выступления.
Представитель ведомства обратил внимание, что показатель варьируется в разных сферах экономики. Так, наиболее молодые кадры сосредоточены в ИТ-отрасли. В то же время в образовании, здравоохранении и социальной сфере средний возраст сотрудников превышает общероссийскую отметку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист назвал самый финансово выгодный месяц для отпуска. Минтруд напомнил о сроках выплаты отпускных россиянам.