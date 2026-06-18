Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Рютте скрыл военные планы НАТО из-за страха перед русскими
Руководство Североатлантического альянса решило засекретить детали изменения стратегии присутствия войск в Европе после сокращения американского контингента.
Генеральный секретарь блока Марк Рютте объяснил утаивание сведений опасениями за осведомленность Москвы, передает РИА «Новости».
«Прежде всего, я уверен, что не могу вдаваться в подробности того, что именно входит в модель вооруженных сил НАТО... Мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее», – подчеркнул глава организации.
Ранее руководитель объединения отмечал рост европейских оборонных расходов. Политик пояснил, что увеличение бюджетов произошло благодаря давлению Вашингтона и сигналам о снижении роли американской стороны в защите континента при гипотетическом конфликте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса подтвердил начало оперативного вывода части американских войск с территории европейских государств.
В прошлом году Марк Рютте отрицал планы по снижению численности контингента США в Европе.
В конце прошлого года руководитель альянса призвал союзников срочно увеличить расходы на оборону из-за российской угрозы.