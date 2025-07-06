Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Рютте заявил, что в НАТО не обсуждают снижение численности войск США в Европе
Снижение численности войск США в Европе не обсуждается, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
«В настоящее время речи о сокращении присутствия (войск США) не идет», – приводит слова Рютте РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
При этом он подчеркнул необходимость для европейских государств нарастить расходы на оборону. По его словам, страны НАТО договорились о том, что в Европе не должно возникнуть «пробелов в возможностях».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕС опасаются вывода американского контингента из Европы. СМИ сообщали, что европейские государства-члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению американского военного контингента в Европе.