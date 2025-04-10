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    10 апреля 2025, 13:22 • В мире

    США берут на испуг восточный фланг НАТО

    США берут на испуг восточный фланг НАТО
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В ЕС опасаются вывода американского контингента из Европы. Белый дом намерен не только сократить собственные войска в Старом Свете на 10 тыс. человек, но и покинуть Жешув – базу, ставшую главным центром военной помощи Украине. Эксперты отмечают, что Дональд Трамп начинает масштабный процесс переосмысления сотрудничества в сфере безопасности с Брюсселем. Как это отразится на восточном фланге НАТО?

    Пентагон намерен вывести из Восточной Европы до 10 тыс. военных. Как сообщает телеканал NBC News, подразделения, которые планируется вернуть в США, ранее входили в состав группировки, направленной в ЕС администрацией Джо Байдена еще в 2022 году. В Белом доме их размещение объясняли необходимостью «укрепления обороны стран, граничащих с Украиной».

    Планы Штатов вызвали серьезную обеспокоенность Евросоюза. Страны объединения пытаются минимизировать возможный ущерб от сокращения американского присутствия, пишет Bloomberg. Однако из-за «ухудшения каналов связи с Вашингтоном» в Брюсселе опасаются, что Белый дом не предупредит ЕС о дальнейших инициативах по выходу с континента.

    Недовольно решением администрации Дональда Трампа и руководство НАТО. Так, Кристофер Каволи, главком объединенных Вооруженных сил альянса в Европе, призвал сохранить текущую численность американского контингента, сообщает Politico. По его мнению, если Штаты откажутся от своей руководящей роли в военном сотрудничестве, это станет серьезной проблемой для Запада.

    До этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве. Данный объект долгое время считался ключевым хабом помощи Украине в Польше. Передислокация согласована на уровне НАТО, а прежние обязанности американцев возьмут на себя европейские союзники Киева.

    Позже польский лидер добавил, что аэропорт Жешув будет защищен даже после ухода военных США. При этом информацию о сокращении численности контингента Штатов в Европе он назвал «слухами». «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, ждите конкретных решений, не слушайте наветы, догадки и дезинформацию в СМИ», – призвал он.

    Перемены затронули и Украину. Так, главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что Вашингтон уже сократил объемы военной помощи. По его словам, в настоящий момент большая часть поддержки поступает со стороны европейских партнеров Киева.

    В экспертном сообществе отмечают, что сокращение контингента США в Восточной Европе станет серьезным вызовом для Брюсселя и Киева. Офису Зеленского придется пересматривать собственные подходы к логистике, а союзу – приспосабливать имеющиеся системы безопасности к минимизации поддержки со стороны Белого дома.

    «Вывод американских войск с логистической базы Жешув в Польше осложнит взаимодействие НАТО с ВСУ. Однако резкого ухудшения в снабжении Украины не произойдет. Речь идет об очень медленном процессе, в рамках которого Киев еще может приспособиться к новым реалиям», – считает военный эксперт Александр Бартош.

    «К тому же ВСУ сохранят связь со своими союзниками в лице европейцев. ЕС может во многом заменить США, но в вопросе поставок боеприпасов и вооружений лидерство, скорее всего, сохранят американцы. В конечном счете, задачи по полному сворачиванию поддержки ВСУ перед Дональдом Трампом пока не стоит», – добавил он.

    «Но Штаты определенно начинают дистанцироваться от конфликта.

    Это уже сказалось на боеспособности украинской армии, но на складах ВСУ все же сохраняются заметные запасы боевой техники. Кроме того, Украина располагает промышленными мощностями для производства необходимых вооружений и целого ряда видов боеприпасов», – пояснил Бартош.

    Тем не менее решение Вашингтона ударит по боеспособности украинской армии, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «В Польше американцы занимались не только логистикой, но и отчасти планированием операций. Кроме того, военные в Жешуве активно передавали разведданные ВСУ», – отметил собеседник.

    «В этом аспекте заменить их будет сложнее всего. Штаты никому не передают коды от их военных систем GPS. Без них же заниматься наведением ударов HIMARS по объектам в России невозможно. Поэтому уход каждого американского специалиста с этой базы – большая потеря для Киева даже с учетом помощи американцев с других баз в Европе», – считает эксперт.

    «Скорее всего, подобный шаг призван показать Украине реальную позицию Белого дома.

    Офису Зеленского намекают, что ему нужно смириться с идеей скорого заключения мирного соглашения. Ждать помощи от Европы бессмысленно. В военном плане Брюссель и Вашингтон попросту несопоставимы», – заключил Козюлин.

    В целом США серьезно настроены на снижение присутствия в Восточной Европе, считает Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Последние заявления Белого дома не похожи на шантаж, поскольку они ставят под вопрос многолетний опыт военного сотрудничества Вашингтона и Брюсселя в том виде, в котором мы его помним», – отмечает он.

    «Переосмысление сотрудничества США и ЕС в сфере безопасности назрело давно. Сейчас этот вопрос обострился еще больше, поскольку именно европейцы занимают наиболее "ястребиную" позицию в рамках конфликта на Украине. Дональд Трамп же сделал колоссальную ставку на миротворческие инициативы, и позиция Старого Света на этом фоне его не устраивает», – рассуждает собеседник.

    «К тому же заявления европейских политиков способствуют росту эскалации. Например, желание некоторых стран ЕС разместить военный контингент на Украине может спровоцировать столкновение европейских столиц и Москвы. Трамп же не готов ввязываться в боевые действия против России из-за горячих голов в Париже или Варшаве», – добавил эксперт.

    «Важно отметить, что Белый дом заявил о выводе из Европы лишь тех солдат, которые были отправлены туда в 2022 году при Джо Байдене. Основные американские силы сохранят присутствие на континенте. Соответственно, Трамп не настаивает на кардинальном разрыве военных отношений с ЕС», – полагает он.

    «Можно сказать, что он оставляет "приоткрытым" окно возможностей для возвращения этого контингента.

    Скорее всего, Вашингтон пытается переформатировать контакты в сфере безопасности, смещая акцент с групповых обязательств на двусторонние. В этом плане показательным является его требование к странам ЕС довести военные расходы до 5% от ВВП», – акцентирует собеседник.

    «Не все государства готовы пойти на этот шаг. Однако те, кто выполнит пожелания Трампа, вероятно, смогут рассчитывать на сохранение статус-кво в диалоге с США. Таким образом дестабилизация восточного фланга НАТО в ближайшее время возможна не столько с военной стороны, сколько с политической», – указывает эксперт.

    «В ЕС усилится раскол мнений относительно будущего развития сферы безопасности. Это приведет к значительному увеличению громкости голосов "ястребов": высказываться в поддержку Украины они будут чаще и жестче. Но без крепкой поддержки со стороны Штатов их надолго не хватит», – заключил Ткаченко.

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