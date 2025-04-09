Президент Польши Дуда с раздражением отреагировал на слухи о выводе американских войск из Европы

Tекст: Ирма Каплан

Ясенка, где расположен аэропорт Жешув, была и будет защищена даже после передислокации американских войск, заявил журналистам польский президент Анджей Дуда, находящийся с визитом в Эстонии. Он повторил, что никакого ухода военного контингента США из Европы нет.

«Нет никаких планов. Представители администрации США, с которыми я общался, четко заявили, что планов по сокращению численности американских солдат в Польше нет», – приводит портал Wiadomosci ответ Дуды журналистам на соответствующий вопрос.

Он добавил, что для Польши не было секретом намерение американцев передислоцировать войска. По его словам, представители США на переговорах четко заявили, что планов по сокращению присутствия американских вооруженных сил в Польше нет.

По словам американцев, уточнил Дуда, «речь идет в первую очередь о вопросах подготовки», а слухам о выводе американских военных из Восточной Европы верить не стоит.

«Извините, но я давно слушаю это медийное «бла-бла-бла» и, честно говоря, меня это напрягает... Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, ждите конкретных решений, не слушайте наветы, догадки и дезинформацию в СМИ, так как это делают те, кто хочет распространять дезинформацию и беспокойство среди людей», – заявил он.

Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на источники в американской и европейской администрации, сообщила о возможном выводе до 10 тыс. американских военных из региона. Эти силы были дислоцированы в 2022 году предыдущей администрацией США для укрепления безопасности стран Восточной Европы на фоне конфликта на Украине.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские союзники все же обеспокоились по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО.

Президент Польши Дуда днем ранее сообщил, что перемещение американских войск из хаба в Жешуве на другие базы в Польше было согласовано НАТО и не означает вывода войск из страны. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что уход американских военных из Жешува не говорит об окончании американской военной помощи киевскому режиму.

