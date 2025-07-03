Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.2 комментария
В Европе начали подготовку на случай сокращения военного присутствия США
Европейские государства-члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению американского военного контингента в Европе, сообщили СМИ.
Как передает портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в альянсе, в европейских кругах НАТО существует уверенность в намерении президента США Дональда Трампа уменьшить численность войск, которые сейчас составляют примерно 80 тыс. человек, пишет ТАСС.
Рассматриваются различные сценарии вывода от 10 до 20 тыс. американских военнослужащих для их возможной переброски в азиатский регион и на Ближний Восток. По словам собеседников портала, существующие планы обороны НАТО сильно зависят от американских вооружений, авиации и логистики, и европейские армии не смогут восполнить эти ресурсы в ближайшие годы.
Особую обеспокоенность у членов альянса вызывает тот факт, что эти обсуждения и меры проходят без официальных консультаций с Вашингтоном. Европейские военные чиновники отмечают, что потенциальное сокращение американского присутствия может существенно ослабить возможности НАТО по обеспечению коллективной обороны в регионе.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте опроверг сообщения о планах США снизить численность войск в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны выразили обеспокоенность возможным сокращением численности американских войск в регионе.