Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Мощное землетрясение сотрясло побережье Филиппин
Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло у филиппинской провинции Сарангани
Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали неподалеку от побережья Филиппин, эпицентр стихии находился рядом с провинцией Сарангани.
Сейсмическое событие произошло в 32 километрах от побережья филиппинской провинции Сарангани, передает РИА «Новости». Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.
Геологическая служба США уточнила, что землетрясение зафиксировали в 07.14 по московскому времени. В настоящее время данные о возможных жертвах и разрушениях инфраструктуры не поступали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее у берегов филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,8.
В конце июня сейсмологи зафиксировали в районе провинции Сарангани мощный удар магнитудой 6,7. В начале того же месяца из-за разрушительных подземных толчков на Филиппинах погибли 19 человек.