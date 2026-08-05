Пожар на автозаправке в Ростове-на-Дону потушили

Tекст: Алексей Дегтярёв

Огонь повредил 21 автомобиль на площади 250 квадратных метров, а также саму заправку на площади 150 квадратных метров, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В ГУ МВД по региону отметили, что полиция разыскивает мужчину 1982 года рождения, подозреваемого в причастности к происшествию.

По данным следствия, он заправил емкости в своей машине, после чего оставил транспортное средство, что и спровоцировало возгорание с последующим повреждением имущества.

Напомним, крупный пожар на автозаправочной станции в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошел из-за несоблюдения правил безопасности.

В мае два человека пострадали при взрыве газовоза на АЗС в Пятигорске.