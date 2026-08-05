Эстония решила взять у Евросоюза кредит на оборону на сумму свыше 2,3 млрд евро

Tекст: Мария Иванова

Эстонские власти заключили договор с Еврокомиссией о финансировании по программе SAFE, в рамках которого государство получит до 2,34 млрд евро. Кроме того, страна планирует направлять на оборонные нужды более 5% своего ВВП, передает РИА «Новости».

«Историческое решение Эстонии ежегодно выделять более 5% ВВП на национальную оборону, наряду с кредитованием SAFE в размере 2,34 млрд евро, позволит нам значительно быстрее и в больших объемах реализовать критически важные инвестиции, предусмотренные в оборонных планах НАТО и наших планах развития», – заявила замминистра обороны страны Кадри Питерс.

По ее словам, в ближайшие годы Таллин проведет масштабные закупки военной техники, что напрямую скажется на безопасности всего региона. Средства кредита пойдут на усиление ПВО, приобретение артиллерийских снарядов, а также на поддержку Украины беспилотниками.

Заем предоставляется на 45 лет в рамках европейского пакета мер по укреплению обороноспособности. Заявка была подана в ноябре 2025 года, а все закупки должны завершиться не позднее 2030 года. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Москва не планирует нападать на государства НАТО, а заявления о российской угрозе используются западными политиками для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Эстония направила официальную заявку на получение кредита по оборонной программе Евросоюза.

Зимой власти прибалтийской республики запланировали масштабную закупку систем противовоздушной обороны на 1 млрд евро.

Месяцем ранее эстонское министерство обороны приступило к переговорам о приобретении американских крылатых ракет Barracuda.