    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Алиев пообещал новый нефтяной бум в Азербайджане
    Канада приготовилась к партизанской войне в случае вторжения США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Президент США ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    21 января 2026, 11:47

    ERR сообщила о планах Эстонии потратить 1 млрд евро на ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстония планирует крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны – ее стоимость может превысить миллиард евро, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Эстония планирует провести крупнейшую закупку противовоздушных систем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. Министр обороны страны совместно с командующим Силами обороны весной примет решение о масштабе закупки баллистических комплексов ПВО.

    В публикации ERR отмечается, что при минимальном варианте стоимость сделки составит сотни миллионов евро, а при максимальном превысит 1 млрд евро. Среди рассматриваемых вариантов для закупки названы американские Patriot, израильские David's Sling и европейские SAMP-T. Поставка установок в Эстонию ожидается в начале 2030-х годов, и эта сделка станет самой крупной для страны в сфере ПВО.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали открытость к диалогу с НАТО при условии равноправного подхода и призывали отказаться от дальнейшей милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии приняли решение продлить срок службы призывников до одного года.

    Обороноспособность страны стала зависеть от владения призывниками русским языком.

    Глава Минобороны Эстонии предложил отменить языковое требование для прохождения службы.

    19 января 2026, 17:36
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Концерн «Калашников» представил компактную версию автомата АК-12К, созданную для штурмовиков, с учетом пожеланий военных из зоны СВО.

    АК-12К был спроектирован и запущен в производство концерном «Калашников» всего за полгода, передает ТАСС. Генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил, что автомат был создан на основе обратной связи и пожеланий военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

    По его словам, недавно заказчик одобрил производство и поставки новой компактной версии автомата для штурмовых подразделений. Лушников подчеркнул, что штурмовикам, работающим в условиях плотной городской застройки, требуется компактное и эффективное вооружение.

    Он отметил: «Совсем недавно мы представили заказчику и получили от него положительное решение о начале производства и поставок компактной версии автомата АК-12, так называемого автомата АК-12К. Это штурмовой автомат. Штурмовикам для работы в условиях плотной городской застройки необходимо эффективное компактное изделие. И мы в кратчайшие сроки – за полгода – сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представит барражирующие боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на выставке UMEX 2026 в ОАЭ.

    Концерн «Калашников» в 2025 году выполнил поставки 9-миллиметровых пистолетов Лебедева компактного типа для российских силовых ведомств.

    Компания завершила отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина и планирует существенно нарастить их производство в 2026 году.

    20 января 2026, 06:23
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТА/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon зафиксировали в небе над Чёрным морем на подлете к российскому побережью около Сочи, следует из полётных данных воздушного судна.

    Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от Сочи, передаёт РИА «Новости».

    Согласно маршруту, воздушное судно вылетело с острова Сицилия, подошло к Чёрному морю со стороны Варны, вошло в воздушное пространство Румынии и затем проследовало в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

    После этого Poseidon сделал круг, сменил курс в сторону грузинского Батуми, развернулся и вернулся на Сицилию.

    Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского Boeing 737-800ERX и предназначен для ведения разведки, отслеживания перемещений судов, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Перенджиев рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ. В ноябре американский самолет-разведчик RC-135U заметили около Сочи.

    20 января 2026, 18:15
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 16:59
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представили пусковую установку, позволяющую одному оператору запускать боеприпас «Ланцет-Э» менее чем за минуту.

    Компания Zala презентовала новую пусковую установку для комплекса «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Установка позволяет единственному оператору развернуть систему и осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за минуту.

    В компании сообщили: «Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии «Ланцет-Э» – «Изделия 51Э». В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту».

    Разработчик отметил, что после выполнения задачи установка не подлежит разборке или эвакуации, что повышает скрытность и мобильность боевых подразделений.

    В Zala уточнили, что новая пусковая установка однократного применения уже успешно прошла испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры Zala выпустили одноразовую пусковую установку РУК «Ланцет-Э», что повысило уровень безопасности расчетов при развертывании.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет».

    20 января 2026, 09:41
    Минобороны объявило набор контрактников в Войска беспилотных систем
    Минобороны объявило набор контрактников в Войска беспилотных систем
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В российских регионах стартовал прием заявлений от желающих служить в новых подразделениях Войск беспилотных систем (БПС), где предусмотрены контракты от одного года, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны организовало работу по отбору граждан в подразделения Войск беспилотных систем по всей России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По данным ведомства, на пунктах отбора по всей стране ежедневно принимают множество заявлений от желающих служить в этом новом роде войск.

    Сообщается, что новобранцы смогут заключать контракт сроком от одного года, пройти обучение управлению дронами, а также получать выплаты за уничтожение целей. После завершения срока контракта предусмотрено гарантированное увольнение, если военнослужащий не захочет подписывать новый договор.

    Отбор ведется на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. К кандидатам предъявляются требования по возрасту, состоянию здоровья, образованию, а также профессионально-психологической пригодности. Отмечается, что дополнительным преимуществом для операторов БПЛА станет развитый вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук и уверенное пользование компьютером.

    В ведомстве подчеркнули, что инструкторы Войск БПС проводят предварительный отбор на месте, после чего кандидаты, прошедшие все этапы, направляются в учебные центры для специальной подготовки.

    По словам замначальника Войск беспилотных систем Сергея Иштуганова, структура нового рода войск уже определена, созданы штатные полки и подразделения. Министр обороны Андрей Белоусов ранее заявлял, что завершить формирование Войск беспилотных систем планируется в 2026 году.

    Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года»  заявил о существенном улучшении снабжения фронта беспилотниками. Глава государства пообещал и далее поддерживать разработчиков новых моделей для армии.

    20 января 2026, 16:10
    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро

    Зеленский заявил об использовании Украиной ракет ПВО на 80 млн евро

    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро
    @ Pou/ROPI/ZUMA Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев сообщил о применении во вторник систем противовоздушной обороны, стоимость которых составила более 80 млн евро.

    На Украине во вторник были использованы ракеты противовоздушной обороны общей стоимостью 80 млн евро. Об этом журналистам рассказал Владимир Зеленский, сообщает ТАСС, цитируя издание «Новости. Live».

    По его словам, «очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты». Он также отметил, что Украина получает специальные пакеты помощи по ПВО.

    Зеленский подчеркнул, что проблема обеспечения современными средствами ПВО сохраняется, поскольку поставки ракет и финансовая поддержка требуют значительных усилий и поиска ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался на задержки в закупках американского вооружения для нужд украинской армии по программе PURL.

    Также он заявил, что для реализации этой программы Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году.

    Впрочем, в декабре генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что в 2026 году по программе PURL будет выделяться около 1 млрд евро в месяц, в основном на закупки средств ПВО.

    На фоне этого во вторник в Минобороны РФ сообщили о массированном ночном ударе российских войск по предприятиям ВПК Украины, а также по энергетическим и транспортным объектам, используемым ВСУ.

    19 января 2026, 19:10
    Балицкий назвал удар ВСУ по школе актом террора

    В Запорожской области три дрона ВСУ атаковали школу во время уроков

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по школе, когда в здании находились дети и педагоги.

    Вооруженные силы Украины совершили атаку на школу № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС. В момент удара в учебном заведении находились пятнадцать учеников и десять учителей, никто из них не пострадал.

    Губернатор Евгений Балицкий заявил: «ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры».

    Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. По словам Балицкого, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и педагогов, а также для оперативного восстановления повреждений здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении нескольких десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ в Запорожской области за трое суток. В 25 населенных пунктах Херсонской области произошло отключение электроснабжения из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области.

    21 января 2026, 05:05
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    20 января 2026, 15:54
    Renault договорился о запуске производства БПЛА для Киева

    Renault и Turgis Gaillard запланировали выпуск дронов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией, используя две свои площадки и поддержку Минобороны, пишут западные СМИ.

    Соглашение о совместном производстве беспилотников для Киева заключили французский автоконцерн Renault и оборонная компания Turgis Gaillard. Проект будет реализован при поддержке Министерства обороны Франции. Производство организуют на двух заводах автоконцерна, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

    Детали контракта пока не раскрываются. Глава Renault Фабрис Камболив заявил: «Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства».

    Газета отмечает, что в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для выпуска дронов. Последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.

    О том, что Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине совместно с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщалось еще в июне 2025 года – сразу после призыва о сотрудничестве со стороны Правительства Франции.

    Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в этом проекте, отметив риски для компании.

    Ранее Renault подавал заявку на товарный знак Reno в России, но получил отказ из-за несоответствия регистрационных данных.

    Напомним, что российское правительство добавило Renault в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

    20 января 2026, 18:24
    Австрия призвала отказаться от единогласия при обороне ЕС

    Глава МИД Австрии предложила изменить принцип голосования ЕС по обороне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер предложила ЕС переход к большинству при принятии решений по вопросам обороны, чтобы повысить эффективность внешней политики.

    Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер выступила с инициативой изменить принцип принятия решений в Евросоюзе по вопросам внешней политики и обороны, передает ТАСС. Она подчеркнула, что сегодняшняя международная обстановка требует большей гибкости и способности к оперативным действиям. По словам министра, политика, основанная на силе, снова становится актуальной, поэтому ЕС должен адаптироваться к новым условиям.

    В своей статье для газеты Die Presse Майнль-Райзингер отметила: «В мире, куда снова вернулась политика, основанная на силе, способность действовать становится жизненно необходимой. Поэтому для сохранения мира и благосостояния в Европе необходимо при обсуждении центральных вопросов внешней политики и обороны, которые сейчас решаются на основе принципа единогласия, усиленно двигаться в сторону принятия решений на основе принципа большинства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас между Берлином и Парижем обостряются разногласия по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Кроме того, издание отмечает, что европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Ранее в Евросоюзе заявили о начале подготовки новой стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

    19 января 2026, 12:13
    Беспилотник Supercam S180 пообещали впервые показать на выставке в Абу-Даби

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180, запущенный в 2025 году в серийное производство, впервые будет представлен на международной выставке UMEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в ГК «Беспилотные системы».

    Новейший скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180 впервые будет представлен на международной выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, которая пройдет с 20 по 22 января, сообщает ТАСС.

    Серийное производство этого аппарата стартовало в 2025 году, и теперь его покажут международной аудитории наряду с другими продуктами компании – флагманским Supercam S350 и квадрокоптером двойного назначения Supercam X4.

    Как заявили в ГК «Беспилотные системы», Supercam S180 уже привлек внимание благодаря своим скоростным характеристикам и возможностям разведки. Представители компании отметили: «На UMEX 2026 разработчик покажет свой флагманский БПЛА – Supercam S350, зарекомендовавший себя как в гражданской, так и в военной сферах; новейшую разработку компании – скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180, серийное производство которого запустили в 2025 году; и квадрокоптер Supercam X4 двойного назначения, работу которого иностранные наблюдатели смогли оценить на нескольких международных учениях в конце 2025 года».

    В компании подчеркивают практическую ценность беспилотников линейки Supercam для арабских стран – в том числе для охраны границ, обеспечения правопорядка, антитеррористических операций, мониторинга инфраструктуры нефтедобывающих компаний, а также применения в строительстве, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. В 2025 году ГК «Беспилотные системы» расширила номенклатуру экспортных поставок, что, по их словам, говорит о конкурентоспособности продукции Supercam.

    Отдельно отмечается, что БПЛА Supercam оснащаются современными защищенными каналами связи, могут работать в режиме ретранслятора, что значительно увеличивает дальность разведки, позволяет преодолевать ограничения прямой радиовидимости, а также поддерживать устойчивую передачу данных даже в условиях сложного рельефа или активного радиоэлектронного подавления. По мнению компании, эти технические решения делают продукцию востребованной на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные военные проявили интерес к боевому опыту российских беспилотников Supercam.

    Производитель Supercam заявил о планах начать сборку этих беспилотников за границей.

    Страны постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российским дронам Supercam.

    19 января 2026, 08:18
    «Калашников» анонсировал демонстрацию барражирующих боеприпасов в Абу-Даби

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» представит получившие хороший отзыв от военнослужащих в зоне СВО барражирующие боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на международной выставке UMEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказал генеральный директор «Калашникова», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

    По его словам. концерн «Калашников» представит барражирующие боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э», которые уже прошли испытания в зоне спецоперации на Украине, на международной выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Лушников отметил, что изделия получили хорошие отзывы от военнослужащих.

    По его словам, серийное производство этих боеприпасов уже освоено, и начались поставки заказчику. Помимо этого, на выставке будет представлен разведывательный аппарат «Скат 350 М», который, по его словам, отличается высокой эффективностью и надежностью и пользуется спросом у заказчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выполнил контракт на поставку снайперских винтовок Чукавина.

    Компания получила разрешение на экспорт боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э».

    Производитель анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона».

    20 января 2026, 10:15
    БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира

    БПЛА Supercam успешно испытали дистанционное управление из любой точки мира

    Tекст: Мария Иванова

    Разведывательные беспилотники Supercam теперь могут управляться из любой точки мира благодаря новой технологии, уже доказавшей свою эффективность в зоне СВО, сообщила официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби.

    Разведывательные беспилотники Supercam, используемые Вооружёнными силами России, получили новую технологию дистанционного управления из любой точки мира, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби.

    По её словам, разработчик и производитель линейки Supercam разработал и успешно испытал решение, позволяющее развернуть пункт управления БПЛА в любой точке мира

    «Решение позволяет развернуть пункт управления БПЛА в любой точке мира, получая телеметрию, фото, видео и другие данные в режиме реального времени по защищённому каналу в зашифрованном виде», – отметила Згировская.

    Технология прошла серию полигонных испытаний, а затем была опробована в реальных боевых условиях в зонах специальной военной операции и контртеррористических операций. В сложной помеховой обстановке система подтвердила свою эффективность и работоспособность.

    Ранее сообщалось, что новейший скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180 будет представлен на международной выставке UMEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах

    Между тем производитель заявил о планах начать сборку беспилотников Supercam за рубежом.

    20 января 2026, 11:04
    Сотни роботов «Импульс» передали в зону спецоперации

    Сотни роботов «Импульс» доставили в зону спецоперации на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В зону спецоперации на Украине поступили сотни многофункциональных роботов «Импульс», каждый из которых способен перевозить до 1,5 тонн грузов в качестве прицепа.

    Сотни многофункциональных наземных робототехнических комплексов «Импульс» были переданы в зону спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы «Народного фронта», эти машины способны перевозить до 500 килограммов полезной нагрузки на себе и до 1,5 тыс. кг в качестве прицепа. Комплексы предназначены для доставки продовольствия, топлива, боеприпасов, а также для создания блиндажей, окопов и перевозки вооружения.

    Как отметили в «Народном фронте», платформа «Импульс» поддерживает дистанционное управление по радиоканалу с технологией MESH или по оптоволокну. Это позволяет создавать группы роботов, каждый из которых служит ретранслятором сигнала, что обеспечивает устойчивую связь и масштабируемость без необходимости разворачивать отдельную инфраструктуру.

    Представитель компании-производителя «Гумич-РТК» пояснил: «Смена канала может происходить автоматически, если обрывается оптоволокно, то управление переходит на радиоканал. Из машин может быть составлен некий рой – один оператор или несколько операторов могут управлять сразу несколькими машинами, которые будут являться ретрансляторами друг для друга, что увеличит дальность применения. Подходят, как наземные, так и воздушные ретрансляторы».

    Платформа «Импульс» универсальна и может использоваться как в военной, так и в гражданской сфере. Она приспособлена под различные типы оборудования: ее можно оснастить экскаватором, гранатометом, пулеметом, использовать как минер или буксир для другой техники.

    «Кулибин-клуб» при «Народном фронте» занимается поддержкой серийного производства отечественных инженерных решений. Благодаря этому удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и других роботизированных устройств, значительно усилив техническое оснащение российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нижегородские разработчики из конструкторского бюро при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» представили коптер «Турист».

    Инженеры в Нижегородской области продемонстрировали новый беспилотник «Дуга» с возможностями вертикального взлета и ударных задач.

    В России также представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью.

    19 января 2026, 20:27
    Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над двумя областями

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника в районе Белгорода и Брянска.

    Согласно сообщению Минобороны РФ, передает ТАСС, с 16:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа украинского производства.

    Три из этих БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, еще один беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью. В официальном заявлении министерства обороны подчеркнули, что все аппараты были нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны.

    В сообщении Минобороны отмечается: «19 января в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Брянской области». Других подробностей о последствиях происшествия или возможных разрушениях пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 92 беспилотника ВСУ над шестью регионами России за ночь. Системы противовоздушной обороны России за 11 часов уничтожили 17 беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны. Семь беспилотников были уничтожены над Северной Осетией средствами ПВО.

    20 января 2026, 20:32
    После атаки ВСУ в Брянской области погибли двое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Погарском районе Брянской области был атакован украинским дроном-камикадзе гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мирных жителей.

    Губернатор Александр Богомаз сообщил о трагическом происшествии, передает РИА «Новости».

    Украинские силы применили дроны-камикадзе для атаки на движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района.

    По словам губернатора, «украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль».

    В результате инцидента погибли двое мирных жителей. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для устранения последствий атаки и выяснения обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника самолетного типа за семь часов в разных регионах России, большинство из которых были уничтожены над Белгородской областью.

    За три часа силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над пятью регионами России.

    Украинские боевики атаковали теплоэлектростанцию и электроподстанцию в Брянской области, из-за чего в некоторых районах у жителей отключилось тепло и электричество.

