Эстонская оборона стала зависеть от русского языка

Tекст: Никита Демьянов

Эстонские власти всегда с болезненным вниманием относились к ситуации в городе Нарва, являющемся центром северо-восточного уезда государства – Ида-Вирумаа. Там, а также в Таллине сосредоточено большинство из проживающих в Эстонии 400 тыс. русских. По мнению местных экспертов, это потенциальные зоны нестабильности. В 2016-м эстонский писатель и офицер запаса Андрей Хвостов (из ассимилянтов) громогласно заявил, что «обществу пора прекратить игры в песочнице и признать, что если начнется война, то большая часть живущих здесь русских в лучшем случае займут нейтральную позицию».

Эстонская пресса часто пишет, что русским солдатам, призванным в местные Силы обороны, полностью доверять не стоит. Было много жалоб на то, что в эстонской армии русские солдаты держатся наособицу, сохраняя дистанцию с «титульными» сослуживцами.

Сами русские призывники сообщали, что конфликты на национальной почве действительно имеют место. Стычки обычно ограничиваются словесной формой: солдаты разных национальностей осыпают друг друга оскорблениями. Русскому парню, скажем, могут посоветовать собирать чемодан и «уматывать в Россию». В некоторых частях русским солдатам и офицерам запрещают говорить на родном языке. Изредка доходит и до рукоприкладства на почве межнациональной розни.

В конце концов, командование эстонской армии нашло наилучший, с его точки зрения, способ ассимилировать русских призывников: не позволять им слишком сильно «кучковаться» вместе. Были введены новые правила, окончательно вступившие в силу в этом году.

Если раньше молодых людей из Ида-Вирумаа направляли в основном в военные городки, находящиеся неподалеку от их места жительства, но теперь было объявлено, что «новый порядок определения места прохождения службы солдат-призывников теперь исходит из потребностей Сил обороны, а не из того, находится ли воинская часть как можно ближе к месту жительства будущего призывника». Особо подчеркивается, что это изменение поможет призывникам усвоить эстонский язык.

Действительно, в начале этого года руководство Сил обороны вновь жаловалось, что сплошь и рядом службу начинают молодые люди с недостаточным уровнем владения эстонским. В связи с этим 19 ноября эстонский Рийгикогу принял закон, по которому на срочную службу с 2026 года будут призывать только тех призывников, которые владеют эстонским языком как минимум на уровне B1 (уровень уверенного знания языка, годящийся, например, для сдачи экзамена на гражданство). «Человек, владеющий языком ниже уровня B1, не способен в достаточной мере понимать команды и учебный материал, что мешает успешному прохождению качественной военной подготовки», – пояснили в Департаменте оборонных ресурсов.

В отделе стратегической коммуникации генштаба дополнили: «Около двадцати процентов призывников не владеют государственным языком на достаточном уровне для выполнения служебных обязанностей. Это серьезно тормозит процесс обучения». Таких приходится усаживать за парту для изучения эстонского. Был даже разработан специальный учебник для иноязычных новобранцев.

Однако президент Эстонии Алар Карис в итоге принял решение не провозглашать закон, запрещающий призыв не знающих эстонского граждан. Во-первых, согласно конституции, в обороне государства обязаны участвовать все граждане Эстонии – вне зависимости от их языковых навыков. Во-вторых, Карис раскрыл ключевой недостаток закона. Ведь по сути документ только поощрит русских призывников к тому, чтобы не учить эстонский. Действительно,

у всех, кто не желает тратить от восьми до одиннадцати месяцев на срочной службе, появляется шикарная возможность отказаться от службы в армии: надо лишь сделать вид, что ты не понимаешь эстонского.

Карис предлагает добиваться того, чтобы русские призывники к моменту начала службы все же выучили основы эстонского языка. Например, по его мнению, можно было бы создать какие-то специальные структуры, где будущих призывников станут учить эстонскому.

Депутаты парламента восприняли президентское решение с разочарованием. «Армия – это не языковая школа, где много времени тратится на то, чтобы призывники освоили базовые языковые навыки», – негодует председатель парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу. Недовольство проявили и сами военные. Глава Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что «у нас нет времени заниматься языковым обучением, так как буквально каждая секунда, минута и день на счету, чтобы за шесть месяцев качественно подготовить солдата».

В поддержку же Кариса выступил министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ). По его мнению, требование хорошего знания эстонского языка призывниками заведомо отрезает значительную часть молодежи страны от военной службы. В министерстве рассматривают возможность организации обязательных языковых курсов, куда будут записывать молодых парней еще до прохождения ими службы. Также оценивается возможность введения альтернативной службы для тех, кто не владеет эстонским. «Службу должны проходить все военнообязанные», подчеркивает министр.

Власти Эстонии надеются, что со временем проблема рассосется сама собой. С 2025 года обучение на эстонском в бывших русских школах стало стопроцентным, без каких-либо исключений. Промежуточные результаты языковой «реформы» в школах оказались катастрофическими – 70% тех учащихся, которых уже лишили права учиться на родном, не смогли выучить ни эстонский язык, ни предметы. То есть

тысячи детей оказались фактически выкинуты из системы образования без особых шансов закончить даже основную школу.

Однако с точки зрения эстонских властей это сопутствующий ущерб, с которым можно смириться. Главное – вместе с русским языком из голов детей вымывается и русское самосознание. Все же есть надежда, что если предметы дети не выучат, то хотя бы госязык худо-бедно освоят. А в армию поступят призывники, в мозгах которых будет, что называется, идеальная tabula rasa, зато с хорошим знанием эстонского языка. Это, как надеются чиновники, окажется послушное пушечное мясо, прекрасно понимающее приказы и готовое им повиноваться.

С другой стороны, должно пройти какое-то количество лет, прежде чем ассимилированные выпускники бывших русских школ войдут в возраст, когда их призовут в армию. Между тем, власти Эстонии внушают населению, что «российская агрессия» может начаться практически в любой момент. И как ее отражать в условиях, когда значительная часть солдат попросту не понимает отдаваемых им команд – эстонскому военному руководству не вполне понятно. Тем более если выяснится, что русские призывники будут готовы воевать не за эстонскую, а за русскую армию.