Глава МО Эстонии Певкур потребовал отменить обязательное знание языка для призывников
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что требование о знании эстонского языка для призывников ограничивает прохождение военной службы для значительной части молодых людей и должно быть пересмотрено.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступил с предложением убрать из законопроекта об армии пункт о знании эстонского языка не ниже уровня B1, сообщает ТАСС.
Чиновник подчеркнул: «Сейчас нужно принять этот закон в парламенте в измененном виде, то есть изъять из него требование о знании языка. И надеемся, что в январе – феврале станет ясно, что нам делать с этим языковым требованием, какие возможны альтернативы. Но службу должны проходить все военнообязанные».
Певкур отметил, что власти рассматривают организацию обязательных языковых курсов до прохождения службы, а также введение альтернативной службы для тех, кто не владеет эстонским. Ранее парламент поддержал поправки, согласно которым призывниками могли бы стать только молодые люди с уровнем языка не ниже B1.
В пресс-службе Сил обороны Эстонии указали, что языковые курсы могут помешать военной подготовке, поскольку в это время призывники не получают необходимых военных навыков. Президент страны Алар Карис ранее отклонил одобренный депутатами закон, направив его на доработку.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии начали внедрять новый способ ассимиляции русского населения с привлечением местных вооруженных сил.