    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    Путин позвонил Наине Ельциной
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    2 февраля 2026, 00:25 • Новости дня

    День воинской славы России и День буквы «Ы» отмечается 2 февраля

    @ Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Понедельник, 2 февраля, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, экологических, гастрономических, шутливых и фантазийных праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 год вспоминается в этот понедельник. День воинской славы России установлен в честь победоносного окончания одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и стала переломным моментом Великой Отечественной и Второй мировой войны. В этот день 1943 года Советская армия ликвидировала окруженную группировку противника под командованием фельдмаршала Ф. Паулюса, сдавшегося в плен 31 января.

    Неофициальный праздник День буквы «Ы» отмечается ежегодно 2 февраля в честь 29-й буквы русского алфавита. Обозначая уникальный звук, который не имеет аналогов во многих языках. При этом «Ы» не была и исконно русской буквой, так как появилась при сочетании «Ь» (ерь) и «I» (и восьмеричное) в церковнославянском языке.

    День ежа или День сурка – оба праздника 2 февраля призваны подсказать людям погоду и скорость смены сезонов по поведению животного. И если в США и Канаде с 1886 года с этой работой должен справляться сурок, то со времён древнего Рима её выполнял ёж.

    В древности 2 февраля будили ежей и смотрели на их поведение при выходе из норы: если он замечал свою тень, значит, весна ещё далеко. Об этом же свидетельствовал сурок: если 2 февраля солнечно, а животное видит свою тень, пугается её и прячется в нору, шесть недель зима будет царствовать в регионе. Если день пасмурный и тень сурка не пугает, он легко выходит из норы, можно надеяться на раннюю весну.

    Всемирный день гавайской гитары укулеле так же отмечается 2 февраля. Небольшой четырёхструнный музинструмент сделали популярным во всём мире гавайские музыканты, при том, что происхождение укулеле связано с португальскими инструментами. Эта небольшая альтернатива гитаре стала желанным гостем на семейных и корпоративных праздниках, а сегодня, в первый понедельник февраля, укулеле поможет создать рабочее и при этом расслабленное настроение.

    День самообновления хоть и не официальный, но международный праздник личностного роста и совершенствования. Он напоминает о важности переоценки  собственных ценностей, развитию новых привычек, приобретения знаний.

    При этом во Франции 2 февраля празднуют Блинный день, в Азербайджане День молодёжи, в Таиланде День изобретателя, в Британии – День свечей в Уэльсе.

    А именинники сегодня Инна, Римма, Лаврентий, Ефим, Артём, Павел, Захар и Семён.

    1 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос ограничения военного потенциала Киева становится актуальным на фоне заявлений о скором вступлении Украины в Евросоюз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

    По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.

    1 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Следователи перечислили рабочие версии пропажи семьи Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    В качестве основной версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае рассматривается несчастный случай, а возможность их побега официально исключена, сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

    По её слова, изначально рассматривали три основные версии произошедшего, первая из которых заключалась в том, что люди самостоятельно отправились в лес  или в горную местность и приняли решение скрыться.

    «Вторая версия, что они дошли до какой-то точки в тайге либо шли уже обратно, и с ними произошел несчастный случай. Поэтому они не смогли вернуться. Третья версия – это криминальный характер смерти, то есть нападение на территории, где они находились, и сокрытие трупов в лесу либо вывоз их куда-то», – рассказала Сырымбетова ТАСС.

    Он уточнила, что при расследовании версия о побеге была опровергнута. Против неё свидетельствовали собранные по делу доказательства. Две остальные версии планомерно отрабатываются.

    С учетом того, что уже установлено следствием, приоритетной остается версия несчастного случая на территории Кутурчинского Белогорья, подытожила представитель СК России.

    Напомним, 2 октября 2025 года МВД по Красноярскому краю сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время похода в направлении горы Буратинка. По факту их безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело пункту «а», части 2, статьи 105 УК России (Убийство двух или более лиц).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следствие рассматривает возможность, что исчезновение семьи в тайге связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями. Выяснилось, что глава семьи Сергей Усольцев привлекался к административной ответственности и участвовал в американской программе в 1990-х годах.

    Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» заявили, что найти пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае возможно после схода снега. Эксперт-поисковик оценила вероятность ухода семьи Усольцевых жить в тайгу.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    1 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Российский боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF

    Муртазалиев проиграл бой Келли и лишился титула чемпиона IBF

    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В поединке в британском Ньюкасле россиянин Бахрам Муртазалиев проиграл британцу Джошу Келли судейским решением, уступив чемпионский пояс IBF.

    Бахрам Муртазалиев не смог защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг, уступив в поединке из 12 раундов, который прошёл в Ньюкасле британцу Джошу Келли, передает ТАСС.

    Келли победил Муртазалиева решением судей. Для Муртазалиева это первое поражение в профессиональной карьере после 23 побед, из которых 17 были одержаны нокаутом.

    Келли впервые участвовал в бою за титул чемпиона мира и одержал 18-ю победу в карьере, девять из которых закончились нокаутом.

    Муртазалиев завоевал чемпионский пояс IBF в апреле 2024 года, победив немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде, а в октябре того же года выиграл у Тима Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. Он работает с американской промоутерской компанией Top Rank и ранее был обязательным претендентом на титул IBF.

    Келли ранее проиграл россиянину Давиду Аванесяну бой за титул чемпиона Европы в 2021 году, а также добивался успехов на любительском ринге, становясь чемпионом Англии и бронзовым призером Европейских игр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянин Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира WBA. Россиянин Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Россияне выиграли медальный зачет на XXIII чемпионате мира по боксу


    1 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Начало последнего месяца зимы отметится в Московском регионе низкими температурами и отсутствием снегопадов из-за антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах –20... –22 градуса. Вот только в центре будет минус 17-18, что тоже совсем не жарко», – сообщил он ТАСС.

    По словам синоптика, дневные температуры по региону прогнозируются –12...–17 градусов, в Москве –13... –14 градусов, осадков почти не ожидается.

    В воскресенье, 1 февраля, местами будет небольшой снег. Ночные температуры в Москве достигнут –20... –22, по области –25 градусов.

    Вильфанд предупредил, что морозная погода будет сопровождаться северным ветром 6-11 м/с, что усиливает холод.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах. В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов. Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве.

    1 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС.

    По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

    Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переходе в собственность России имущества украинских олигархов. Также он сообщал, что власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам.

    1 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в России в розыск по уголовной статье, указано в базе МВД России.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

    Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

    По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

    В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

    Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.

    1 февраля 2026, 07:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении в течение ночи силами ПВО 21 дрона ВСУ над четырьмя регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять дронов уничтожили над Воронежской, по одному беспилотнику ликвидировано над территориями Астраханской и Калужской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области. В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    1 февраля 2026, 02:54 • Новости дня
    Вахтовка с рабочими опрокинулась в реку на Камчатке

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи Мильковского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России по региону проверяют обстоятельства травмирования рабочих золотодобывающей компании в результате опрокидывания вахтовки с моста, говорится в Telegram-канале СУ СК РФ по Камчатскому краю.

    «По предварительным данным в результате происшествия пострадали десять человек. Пострадавшие доставлены в Мильковскую районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщили там.

    В ведомстве добавили, что следователи устанавливают детали произошедшего, чтобы по итогам доследственной проверки принять решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Херсонская область возглавила рейтинг зарплат вахтовиков в России. Автобус с вахтовиками перевернулся из-за коровы в Забайкалье. Уголовное дело возбудили после ДТП с вахтовиками в Амурской области.

    1 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о значительном прорыве в дипломатических усилиях по прекращению войны на Украине, отметив, что урегулирование конфликта «неминуемо».

    «Мы всё ближе и ближе к достижению соглашения», – приводит слова Уитакера в интервью FoxNews портал Sada El-Balad.

    Уитакер отметил, что дипломатические команды сосредоточены на решении «технических и сложных вопросов», которые остаются на повестке дня.

    Дипломат подчеркнул, что, хотя детали сложны, движение к соглашению вышло на критическую стадию. Уитакер заявил об оптимистичной оценке процесса переговоров, которые, по его мнению помогут сторонам договориться.

    Он охарактеризовал соглашение как близкое к завершению, но признал, что последние препятствия связаны с весьма специфическими моментами, такими как территориальные разграничения, гарантии безопасности и обеспечение постконфликтной стабильности.

    «Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, – сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня. Это сложные вопросы», – цитирует Уитакера РИА «Новости».

    Аналитики рассматривают это заявление как один из наиболее убедительных признаков того, что международное сообщество, возглавляемое США и НАТО, ставит во главу угла прекращение боевых действий путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Уитакер заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в течение 90 дней. В начале января он заявил, что все мы можем оказаться на пороге мира на Украине. Уиткофф сообщил, что  США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине.

    1 февраля 2026, 02:24 • Новости дня
    Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные за прошедшую неделю добились значительных успехов на запорожском направлении и северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики (ДНР), освободив несколько населённых пунктов, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, успехи отмечаются и на других участках линии фронта, включая Харьковскую и Сумскую области, где также были освобождены населённые пункты.

    «Если говорить о результативности за истекшую неделю и продвижении наших войск, то, по моему субъективному мнению, в очередной раз хочу отметить Запорожскую область – здесь наши военнослужащие довольно-таки серьёзно продвигаются», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что работа ВС России на северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью тоже отметилась определенными успехами.

    Ранее Минобороны России сообщало, что за неделю армия России освободила семь населенных пунктов в зоне спецоперации: Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (Донецкая Народная Республика), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил  военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры  освобождения Петровки в Запорожской области.

    1 февраля 2026, 15:05 • Новости дня
    Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

    Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.

    1 февраля 2026, 01:40 • Новости дня
    Порчу памятника павшим в годы войны героям Нальчика объяснили непогодой

    Tекст: Катерина Туманова

    Облицовка мемориала защитникам Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны, частично разрушилась из-за перепадов температуры и атмосферного воздействия, сообщили в Telegram-канале местной администрации городского образования Нальчик.

    Там пояснили, что специалисты администрации Нальчика после зимы по всем памятникам города составляют ведомость объема работ для приведения  соответствие памятников героям Великой Отечественной войны.

    «Первичный осмотр Памятника нальчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, показал, что частичное разрушение облицовки произошло в результате циклического расширения и сжатия материалов, которое привело к образованию трещин и разрушению защитных слоёв», – сказано в сообщении.

    Там пояснили, что по данному памятнику готовится локально-сметный расчет, а при наступлении благоприятных погодных условий будут проведены реставрационные работы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2025 году самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за непрезентабельного вида «просто камня», которым оказался мемориальный камень  землякам – участникам Великой Отечественной войны. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с выставкой в Олонецком национальном музее. Минюст предложил ужесточить ответственность за осквернение воинских захоронений.

    1 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Доцент Леонова напомнила собственникам квартир о штрафах за хлам в подъезде

    Tекст: Катерина Туманова

    Владельцы квартир в многоквартирных домах могут получить штрафы за нарушения санитарных и пожарных требований, незаконную перепланировку и неоплату налогов, напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

    За загрязнение общих зон, оставление мусора или хранение личных вещей в коридорах предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей для физических лиц. Нарушения в области пожарной безопасности, такие как загромождение аварийных выходов или складирование легковоспламеняющихся материалов, могут обойтись в сумму от пяти до 15 тыс. рублей, напомнила Леонова в беседе с агентством «Прайм».

    «За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей», – добавила она.

    К перепланировке относится снос стен, перенос мокрых зон или кухни, а также объединение помещений с газовой плитой без перегородки.

    Штрафы предусмотрены и за нарушение режима тишины – например, за проведение ремонтных работ или громкую музыку после 23.00.

    Владельцы квартир обязаны своевременно оплачивать имущественный налог, иначе им грозит штраф в размере 20 или 40% от суммы долга в зависимости от наличия умысла. Также собственники должны вовремя оплачивать коммунальные услуги.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, МЧС напомнило о штрафах за велосипеды и коляски на лестничных клетках. В Госдуме рассказали о праве требовать перерасчета платы за содержание МКД. Юрист объяснил угрозу уголовного преследования за видео из чужой квартиры.

    1 февраля 2026, 04:55 • Новости дня
    В Общественной палате рассказали об инициативе ввести отцовский капитал

    Tекст: Катерина Туманова

    Так называемый отцовский капитал в качестве дополнительной выплаты для многодетных семей простимулирует рождение трёх и более детей, укрепив роль отцов, считает председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

    Рыбальченко отметил, что в большинстве многодетных семей основная финансовая нагрузка ложится на мужчин, поскольку 40% матерей в таких семьях не работают, и эти семьи зачастую живут на зарплату отца, поделился он с ТАСС.

    По его словам, согласно опросам, именно мужчины чаще всего проявляют инициативу завести третьего ребенка.

    «Вот такой [отцовский] капитал в размере 2 млн рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье», – сказал Рыбальченко.

    Он пояснил, что существующий материнский капитал в основном ориентирован на поддержку матерей, аналогичная мера необходима и для отцов.

    Рыбальченко предложил предоставлять отцовский капитал при рождении третьего ребёнка именно в одной семье, что, по его мнению, поможет поддержать устойчивые многодетные семьи. Он уточнил, что многие семьи с несколькими детьми образуются в результате повторных браков, а для семей, где трое детей рождены в одном браке, требуется дополнительная поддержка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, отец десятерых детей в Тюменской области ушел в декрет. В ОП предложили ввести в России «совместный» декрет. В Госдуме  предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты.

