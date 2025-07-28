Для переделки русских в эстонцев привлекли армию

Tекст: Никита Демьянов

Русские составляют 25% населения Эстонской Республики – примерно такова их доля и в этническом составе местной армии. Однако уже в течение многих лет эстонские специалисты высказывают сомнения в надежности русских солдат.

Своим главным потенциальным противником Эстония всегда видела Россию. В руководстве западного блока осознают, что те территории Прибалтики, на которых до 90% составляет русскоязычное население (например, Нарва в Эстонии и Даугавпилс в Латвии) – это зоны повышенного риска для их войск. И действительно, в случае конфликта Эстонии с РФ, зачем русским военнослужащим в эстонской форме рьяно сражаться и класть головы за русофобское этнократическое государство, стреляя в соплеменников? Отсюда недавнее решение создать в Нарве базу НАТО – для усиления контроля над неблагонадежным регионом.

Еще в 2015 году оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий публиковал интервью с русским гражданином Эстонской Республики по имени Никита. Молодой человек рассказал, что отслужил в Силах обороны Эстонии и проходил там подготовку по программам НАТО – но в случае вооруженного конфликта между НАТО и Россией Никита воевать против исторической родины не готов.

«Если будет такой конфликт – Россия–США – глупо спрашивать, на чьей стороне я окажусь. Русский человек, конечно, пойдет на русскую сторону. На свою… Против русских я не встану», – заверил Никита. И он не одинок в своем мнении: такого же образа мыслей придерживаются многие другие русскоязычные призывники. И конечно, важным символом своей идентичности для русских жителей Эстонии является русский язык.

Правда, несколько лет назад эстонское телевидение выпустило репортаж, посвященный русским призывникам. Он был выполнен в бравурном духе: мол, языковые проблемы успешно решаются, идет процесс перековки русских призывников в настоящих патриотов Эстонии. «У них здесь есть уникальная возможность. Если они в школе еще не поняли важность изучения языка, то здесь могут начать все сначала. И когда они принимают это, то начинают говорить очень хорошо», – рассказывал майор Ханнес Меймре.

Однако всего через несколько месяцев после этого репортажа разразился скандал. Депутат Рийгикогу (парламента) Мартин Хельме сообщил, что русскоязычные солдаты из Вируского пехотного батальона отказались общаться на госязыке – причем не только с равными им по званию, но и с лицами более высокого ранга. Выяснилось, что в этом батальоне русские военнослужащие во время исполнения эстонского гимна громко поют гимн… России. Более того, группа русских из-за служебного конфликта избила эстонца.

Одновременно наружу вышли подробности, позволившие хотя бы отчасти понять причину неприязни русских солдат к солдатам-эстонцам. Жительница Тарту Светлана Грахина сообщила, что сына ее знакомого заставили разучивать в армии строевую «Песню лесных братьев». Ее в свое время распевали участники вооруженного националистического подполья, которые после отступления гитлеровцев занимались убийствами тех представителей мирного населения Эстонии, которые проявляли лояльность к советской власти. В этой песне есть такие строки: «Теперь брожу по болотам и тропам – и убиваю русских тибл (уничижительная кличка русских – прим. ВЗГЛЯД)». Особенное негодование Грахиной вызвал тот факт, что петь про убийство «тибл» принуждали и русских парней.

Сами русские призывники сообщали, что в некоторых подразделениях конфликты на национальной почве действительно имеют место. Стычки обычно ограничиваются словесной формой.

В 2021 году эстонское телевидение выпустило еще один репортаж на тему русских призывников. Опрошенные офицеры пожаловались, что русскоязычные призывники высказывают куда меньшее рвение к службе, чем этнические эстонцы. Авторы репортажа объяснили это тем, что лишь только четверть русскоязычных призывников свободно владеет эстонским языком; каждый пятый его лишь понимает, но не говорит, а менее 20% вообще не понимают.

Хотя, вообще-то, причина отсутствия рвения более простая: командование Сил обороны Эстонии ориентирует солдат на то, что в качестве главного врага следует рассматривать Россию и русских.

И вот теперь командование эстонской армии нашло наилучший, с его точки зрения, способ ассимилировать русских призывников: не позволять им служить вместе. Раньше молодых людей из Ида-Вирумаа направляли в основном в военные городки в Йыхви или Тапа, находящиеся неподалеку от их места жительства, но теперь с этим покончено.

Объявлено, что «новый порядок определения места прохождения службы солдат-призывников теперь исходит из потребностей Сил обороны, а не из того, находится ли воинская часть как можно ближе к месту жительства будущего призывника». Особо подчеркивается, что это изменение также способствует рассредоточению русскоязычных призывников по разным воинским частям.

Другими словами, теперь русских солдат разбрасывают по подразделениям, дислоцированным в разных уголках страны, и стараются, чтобы ни в одном из подразделений их не оказалось слишком много. Специалист по коммуникациям армейского департамента оборонных ресурсов Ранно Рокк отметил, что «рассредоточение позволит улучшить знание эстонского языка у призывников, для которых русский является родным, без дополнительных ресурсоемких курсов».

Действительно, недостаточные языковые навыки являются проблемой примерно для 20% призывников, проходящих военную службу в Эстонии – и это признано серьезнейшей проблемой. Ежегодно на обучение эстонскому языку в Силах обороны тратится около 50 тыс. евро.

Политолог Максим Рева, сам являющийся эмигрантом из Эстонии, в беседе с газетой ВЗГЛЯД напомнил, что 2022 году правительство Эстонии решило разрубить гордиев узел одним махом – и провело через парламент закон о полном запрете обучения на русском языке в государственных школах и детских садах для нацменьшинств.

«Я знаю случаи, когда русские жители Эстонии били морды понаехавшим солдатам НАТО.

Власти считают, что решить вопрос потенциально «нелояльного» русскоязычного населения можно только радикальными мерами, на корню ассимилировав русских детей. Толки о ненадежности русских призывников родились не на пустом месте. Молодежь прекрасно помнит события недавнего прошлого и видит то, что происходит сейчас – как значительную часть местных русских сделали в 1991 году апатридами-негражданами, как запрещают русский язык, как борются с русской культурой, как сносят памятники героям Великой Отечественной. Естественно, многие из насильно призванных в эстонскую армию русских призывников не испытывают желания убивать и умирать во имя такого государства, особенно если дело дойдет до войны с соплеменниками из России», – подчеркивает политолог.

Он, впрочем, считает, что планы властей по ассимиляции русского населения не реализуются. «Да, русские школы перевели на эстонский язык, но все равно в них учатся только дети русскоязычных – эстонцы в них своих детей не отдают. По факту русское гетто станет лишь еще более озлобленным. Русские дети, которых сейчас насилуют эстонским языком, заставляя на нем учить химию и математику, достойного образования не получат, не смогут поступить в вузы, станут работать метлами и лопатами. Но глухая ненависть к угнетателям, лишившим их будущего, никуда не денется», – резюмирует Рева.