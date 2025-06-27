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    27 июня 2025, 19:30 • В мире

    Эстония ждет прилета ядерного оружия

    Эстония ждет прилета ядерного оружия
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Эстония вновь идет на обострение отношений с Россией. В министерстве обороны республики заявили, что Таллин готов принять на своей территории истребители F-35, которые являютсяносителями ядерных вооружений. Как отмечают эксперты, данное решение не обезопасит страну, а напротив, сделает ее «мишенью» для Москвы. На что рассчитывает Эстония?

    Власти Эстонии заявили о готовности разместить на своей территории истребители НАТО, способные нести ядерные боеголовки. В частности, речь может идти о самолетах пятого поколения F-35A. В интервью изданию Postimees министр обороны республики Ханно Певкур рассказал, что именно эти модели «уже бывали» в стране.

    «Если некоторые из этих истребителей независимо от страны происхождения имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников», – пояснил он. Спустя время инициативу Эстонии уже прокомментировали в Кремле.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные действия Таллина могут представлять прямую угрозу для России. По его словам, речь идет о «непосредственной опасности». Примечательно, что до этого The Guardian сообщала о покупке Британией 12 истребителей F-35A. Планируется, что они могут быть размещены на базе RAF Marham в Норфолке.

    Соответственно, часть самолетов, предназначенных для Лондона, теоретически способны базироваться в том числе и в Эстонии. Кроме того, в следующем году должны начаться поставки истребителей пятого поколения в Финляндию. Еще в 2021 году Хельсинки закупили 64 единиц данной техники у Штатов, напоминают РИА «Новости».

    Кроме того, в июне Эстония также приступила к созданию новой оборонительной линии, состоящей из противотанковых рвов и бункеров на юго-восточной границе с Россией, сообщает ERR. Отмечается, что уже к осени 2025 года будет готово 28 объектов и несколько складских площадок. По словам властей республики, в случае конфликта с Москвой данное сооружение позволит «выиграть время».

    «Россия не имеет возможности, да и желания проверять, что несут под пилонами или во внутреннем бомбовом отсеке прибывающие в Эстонию F-35. Поэтому Москва справедливо указывает на то, что само по себе приближение этих самолетов к границам России создает стратегическую неопределенность, которую в НАТО почему-то считают выгодной для себя», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В понимании Брюсселя, это заставляет нас вести себя сдержаннее. Тогда как на самом деле такие шаги альянса усиливают угрозы в обоих направлениях и крайне негативно влияют на общеевропейскую стабильность в ракетно-ядерной сфере. В связи с этим, скорее всего, альянс ограничится размещением в Эстонии лишь самих истребителей», – добавляет он.

    «Ни о каких ядерных боеголовках речи идти не будет. В Брюсселе и Вашингтоне понимают, что в противном случае это будет расценено российским военно-политическим руководством как прямая угроза. Ответ последует жесткий: Москва способна начать базирование стратегических вооружений у острова Готланд в самом центре Балтийского моря», – акцентирует собеседник.

    «Мы также можем блокировать эстонские порты и в худшем случае – Сувалкский коридор.

    Это станет масштабной военной эскалацией. Важно понимать еще один аспект: сама Эстония не имеет собственных ВВС. Поэтому ее небо патрулируют на ротационной основе истребители других членов альянса», – поясняет эксперт.

    «Соответственно, самолеты F-35 или Rafale, которые во Франции зарезервированы для того, чтобы быть носителями ядерного оружия, периодически оказываются над эстонской территорией на регулярном дежурстве. То есть особых причин для столь резких заявлений у Таллина в принципе нет», – добавляет он.

    «Но в Прибалтике, как и в ЕС в целом, имеется проблема резкого расхождения мнений военных и политиков. Первые более сдержанны в своих высказываниях, в то время как вторые пытаются чрезмерно агрессивно следовать трансатлантическому курсу на сдерживание Москвы. От этого и рождаются многие абсурдные идеи, которые потом озвучивают министры», – рассуждает собеседник.

    «К тому же, в случае с Эстонией ядерной зонтик – это не надежная защита от якобы российского нападения,

    а нарисованная мелом мишень с надписью: «Бить сюда». Таллину не следует шутить. Недавний конфликт Израиля с Ираном наглядно продемонстрировал, что даже современная система ПРО не защищает от удара на все 100%», – указал он.

    «Вообще, военный смысл размещения в Эстонии ядерного оружия может быть только в том случае, если НАТО захочет нанести первый обезоруживающий удар. Но подобный конфликт с Россией невозможен без перевода противостояния в стратегическую плоскость. Если упадет первая бомба, Москва сразу пустит в ход весь свой арсенал. Вряд ли в НАТО желают такого сценария», – пояснил спикер.

    «В этой связи интересно в целом будущее американского ядерного оружия в Европе, которое размещено в рамках программы Nuclear sharing. Ее расширение, например, на Польшу, Румынию или Эстонию противоречит положениям ДНЯО. Причем, за штурвалами ударной авиации, способной нести американские бомбы B61, сидят пилоты тех стран, где оно базируется», – продолжает он.

    «То есть в конфликт рискуют вступить и Германия, Турция, Италия, Бельгия, Нидерланды. Потому нельзя сравнивать европейскую ситуацию с размещением, например, в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, которым управляют наши расчеты», – отмечает Анпилогов.

    «Таллин сейчас выглядит ровно так, как я, когда говорю о готовновсти стать владельцем контрольного пакета акций «Газпрома», – иронизирует Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ). Собеседник уточнил, что такими заявлениями Эстония хочет не столько разместить над собой ядерный зонтик, сколько спровоцировать Россию на резкие действия.

    По его словам, Певкур, скорее всего, считает надлежащим местом для базирования F-35 военный аэродром на северо-восточной окраине города Тарту, где в советское время размещался 132-й тяжелый бомбардировочный авиационный авиаполк. «Эстонскому министру неведомо, что командование НАТО явно не будет содержать боеголовки в месте, где оно может быть атаковано простыми беспилотниками с российской территории», – детализировал эксперт.

    «Впрочем, дело тут даже не конкретном вместе базирования, а в том что, размещение ядерного оружия в Эстонии вызовет ответные действия Москвы военно-политического характера. Потому в НАТО не станут этого делать. Если когда-нибудь начнется конфликт альянса с Россией, то это произойдет в любом случае не из-за «хотелок» Таллина», – заключил Межевич.

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