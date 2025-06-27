27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
Эстония согласилась принять самолеты НАТО с ядерным оружием
Министр обороны Эстонии подтвердил готовность принять F-35 с ядерным вооружением
Власти Эстонии заявили о готовности размещать на своей территории истребители союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки, включая F-35.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что республика готова принимать на своей территории военные самолеты союзников по НАТО, способные нести ядерное оружие, передает ТАСС. По его словам, истребители F-35 уже находились в Эстонии и в ближайшее время снова будут охранять воздушное пространство страны.
Певкур заявил: «Если некоторые из этих самолетов независимо от страны происхождения имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников».
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции в Британии сообщил о планах альянса в ближайшие четыре года заказать у США 700 новых истребителей F-35. Великобритания объявила о закупке 12 новых истребителей F-35A и о присоединении к ядерной миссии НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские представители столкнулись с трудностями при попытке увеличить оборонный бюджет альянса до 5% ВВП к 2032 году. Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.