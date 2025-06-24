  • Новость часаНад Россией уничтожили 18 украинских беспилотников за три часа
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    4 комментария
    24 июня 2025, 18:48 • Новости дня

    Стало известно о планах Европы создать минный занавес против России

    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

    Пять стран НАТО намерены разместить миллионы мин вдоль границ с Россией и Белоруссией, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

    Сообщается, что они объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и теперь обязаны уведомить ООН о своем решении. Это позволит странам производить, хранить и применять мины на своей территории.

    Издание отмечает, что каждая из этих стран уже разрабатывает планы заминирования приграничных территорий. В Литве на оборону выделяют 5,5% ВВП, а на производство мин предусмотрено 800 млн евро.

    Депутат Лауринас Касчюнас заявил газете: «В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин». Он подчеркнул, что в мирное время мины будут храниться недалеко от границ для обеспечения безопасности граждан.

    Власти стран считают такие меры необходимыми для «сдерживания российского вторжения», хотя ранее подобные шаги казались невозможными. Президент России Владимир Путин ранее назвал утверждения о планах нападения на Европу и НАТО «ложью и бредом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может сократить мировой ВВП на 1,3% и обойдется в 1,5 трлн долларов уже в первый год войны.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что ситуация на западных границах зоны ответственности ОДКБ является угрожающей. Медицинские учреждения стран восточного фланга НАТО проводят учения и создают запасы медикаментов на фоне роста угрозы военного конфликта.

    23 июня 2025, 08:23 • Новости дня
    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО

    Грушко заявил о требовании России отменить решение саммита НАТО 2008 года о членстве Украины

    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий для Москвы.

    По словам Грушко, Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий ее невступления в блок, передает РИА «Новости» .

    Он подчеркнул, что Москва добивается «железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО». По словам дипломата, среди прочих мер это должно включать отказ Североатлантического альянса от планов по членству Украины.

    Грушко отметил, что такой подход необходим для обеспечения безопасности России и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе. Власти России неоднократно называли планы расширения НАТО на восток прямой угрозой национальным интересам.

    Ранее сообщалось, что Украина отсутствует в повестке саммита НАТО в Гааге. МИД России заявил, что Москва намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    22 июня 2025, 02:05 • Новости дня
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с инициативой новой схемы финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

    Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины выделить 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия и заявил, что этим летом страна планирует подписать соглашения о начале экспорта технологий производства оружия, передает Reuters.

    Зеленский уточнил, что Украина уже ведет переговоры с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой по вопросу запуска совместного производства оружия. По его словам, в 2025 году Киев привлек 43 млрд долларов для финансирования собственного производства вооружений.

    «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство», – сказал Зеленский.

    Он добавил, что Украина уже обеспечивает около 40% своих оборонных потребностей за счет внутреннего производства, но власти страны стремятся увеличить этот показатель с помощью иностранных инвестиций и новых соглашений о совместном производстве.

    Напомним, на следующей неделе в Гааге должен состояться саммит НАТО, где будут обсуждаться вопросы роста военных расходов, а также предложение генсека альянса Марка Рютте о выделении 5% ВВП на оборону странами-членами НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония отменила встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Дональда Трампа внезапно приказала Токио тратить больше на оборону, что вызвало гнев у ближайшего азиатского союзника Вашингтона.

    Также президент США заявлял, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    23 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь»

    Ростех поставил ВС России мини-ракеты для «Панциря» с увеличенным боекомплектом

    Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь»
    @ @rostecru

    Tекст: Вера Басилая

    Партия новейших малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов «Панцирь» поступила в войска, что позволило увеличить боекомплект установки до 48 боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    Первые мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь» начали поступать в российские войска, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Ростехе, поставки осуществляет холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках государственного оборонного заказа для Минобороны. Боеприпасы предназначены для ближнего перехвата различных целей, включая беспилотники.

    В госкорпорации уточнили, что испытания новых ракет подтвердили их заявленные характеристики и правильность технических решений. Контейнер с четырьмя мини-ракетами устанавливается в стандартное место обычной ракеты «Панциря», а процесс перезарядки занимает то же время, что и для обычных боеприпасов.

    По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, использование мини-ракет увеличит боекомплект комплекса до 48 боеприпасов.

    «Таким образом, противнику будет гораздо сложнее «разрядить» боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО», – подчеркнул Оздоев.

    Военные расчеты смогут комбинировать мини-ракеты с обычными для повышения гибкости и вариативности применения. Впервые эти боеприпасы были представлены на World Defense Show 2024 в Эр-Рияде, а в России – на выставке «Флот-2024» в Кронштадте.

    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов.

    Также сообщалось, что Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» благодаря внедрению новых IT-решений.

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    23 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли массированные удары по военным целям в Киеве, повредив стратегически важные объекты, включая Киевский политехнический институт и завод «Антонов».

    Серию комбинированных ударов по военным объектам Киева в ночь на 23 июня нанесла российская армия, передает «Московский Комсомолец». Среди пораженных целей оказались корпус Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, завод «Антонов» и объекты в районе аэропорта Жуляны.

    Генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» заявил: «Этими ударами российская армия сделала шаг на два года вперед». Он пояснил, что разрушение научных центров и заводов приведет к значительной задержке в разработке и производстве новых военных технологий на Украине.

    По словам Попова, на пораженных объектах велись не только сборка беспилотников, но и создание новых образцов техники, включая аналоги дальнобойных ракет «Таурус». Разрушение лабораторий вынудит украинские предприятия приостановить работу и искать новые площадки для исследований и производства.

    Эксперт отметил, что удары по наукоемким объектам приведут к отставанию ВСУ в технологическом развитии минимум на два года. Попов также подчеркнул, что ранее подобные удары не наносились из-за особого отношения к украинцам, но теперь Россия вынуждена защищать свои интересы любыми средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра. Войска России также заняли позиции на южных окраинах города. В нескольких областях, включая Киев, украинские власти объявили воздушную тревогу. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что после выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами.

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    24 июня 2025, 11:00 • Новости дня
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов, сообщает Bloomberg .

    Стоимость потенциальной войны между Россией и НАТО проанализировало агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки экономистов и интервью с европейскими официальными лицами.

    Согласно расчетам, глобальный экономический ущерб в первый год конфликта может достичь 1,5 трлн долларов, а мировой ВВП сократится на 1,3%. Особенно сильно пострадают страны Балтии: их совокупная экономика, как считают аналитики, просядет на 43% за год войны.

    Bloomberg отмечает, что Россия наращивает производство вооружений и боеприпасов, а также усиливает военную инфраструктуру на западной границе. Дания предполагает, что Россия «может спровоцировать» локальный конфликт с соседней страной уже через полгода и стать угрозой для НАТО в течение двух лет. Генсек альянса Марк Рютте предполагает, что Россия сможет «рассматривать возможность атаки на НАТО» в течение пяти лет.

    Эксперты говорят, что даже ограниченная война приведет к гибели множества людей, потокам беженцев, резкому росту цен на энергоносители и дестабилизации финансовых рынков.

    Наиболее вероятной точкой эскалации в таком сценарии Bloomberg называет страны Балтии, имеющие стратегическое значение и приграничные территории с Россией и Белоруссией.

    Даже при локальном конфликте другие европейские страны, включая Польшу, Германию, Финляндию и Швецию, также понесут экономические потери.

    ЕС может потерять 1,2% ВВП, а долговая нагрузка возрастет. Россия, по оценкам аналитиков, потеряет около 1% ВВП, благодаря устойчивости к санкциям и росту оборонных расходов. США и Китай также понесут ущерб: их ВВП снизится соответственно на 0,7% и 0,8%.

    Bloomberg подчеркивает, что европейские союзники Украины наращивают расходы на оборону и поддержку Киева. НАТО намерено довести военные траты до 3,5% ВВП, а государства Балтии уже превысили этот уровень.

    Эксперты считают, что даже если серьезный конфликт останется маловероятным сценарием, напряженность между Россией и западными странами сохранится на долгие годы.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о вероятности нападения России на альянс в ближайшие пять лет.

    Страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП с крайним сроком в 2035 году.

    Москва предупредила о готовности принять упреждающие меры в ответ на планы альянса увеличить возможности противоракетной и противовоздушной обороны на 400%.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на этапы расширения НАТО вопреки прежним заверениям о сохранении статуса-кво.

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    23 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией

    Вучич: Сербия остановила вывоз боеприпасов, продукция идет на нужды армии

    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербия ввела полный запрет на экспорт боеприпасов, сосредоточив поставки исключительно на внутренние потребности национальных вооруженных сил и военных складов.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия полностью прекратила экспорт боеприпасов, вся продукция теперь поступает только на склады вооруженных сил и в казармы, передает ТАСС.

    Вучич подчеркнул: «Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел».

    Президент добавил, что на сербском ВПК напрямую заняты 24 тыс. человек, косвенно – 50 тыс., а с семьями – 150 тыс., и его задача как главы государства заключалась в открытии рынков, включая азиатские и американский сегмент. Он уточнил, что американский рынок потребляет до 80% продукции компании «Први партизан».

    Вучич также сообщил о продолжающейся интенсивной модернизации армии Сербии. По его словам, в сентябре ожидается крупнейший военный парад, где будет продемонстрирована обновленная техника и достигнутые успехи. Вучич отметил необходимость повышения обороноспособности страны на фоне переменчивой геополитической ситуации.

    Напомним, Служба внешней разведки России распространила информацию об обходных поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО, включая Чехию и Болгарию. По данным СВР, продукция сербских заводов могла поступать для дальнейшей сборки и отправки на Украину. Особо упоминались завод «Крушик» и предприятие «Элинг» как участники подобных схем поставок комплектующих.

    В частности, СВР сообщила, что согласно полученным данным, завод «Крушик» из сербского Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». А оборонное предприятие «Элинг» направило из республики болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства 120 и 122-мм ракет.

    Владимир Песков подчеркнул, что вопрос передачи сербской военной продукции на Украину вызывает обеспокоенность и активно обсуждается между Россией и Сербией на высшем уровне.

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    23 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Катар оставил за собой право ответить на удары Ирана

    МИД Катара осудил атаку Ирана на авиабазу Аль-Удейд

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Катара сочли удары по авиабазе Аль-Удейд нарушением суверенитета и заявили о возможном ответе в рамках международного права.

    Катар решительно осудил удары Корпуса стражей исламской революции Ирана по военной базе Аль-Удейд, передает РИА «Новости». Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари назвал случившееся вопиющим нарушением суверенитета страны, воздушного пространства и норм международного права.

    В официальном заявлении подчеркивается, что Катар оставляет за собой право на прямой ответ, который будет соразмерен характеру и масштабу атаки, а также соответствовать международному праву. Аль-Ансари отметил, что катарские силы противовоздушной обороны смогли предотвратить атаку, перехватив иранские ракеты.

    МИД Катара считает удары по базе Аль-Удейд, где размещаются международные коалиции, прямой угрозой безопасности страны и требует уважения суверенитета государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США выразил обеспокоенность по поводу слов Дмитрия Медведева о потенциальных ядерных поставках Ирану. Британская компания, работающая в сфере морской безопасности, прогнозирует эскалацию конфликта после возможного военного ответа Ирана на недавние удары со стороны США.

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    22 июня 2025, 06:25 • Новости дня
    В Иране заявили об ожидаемых ударах США и спланированной эвакуации Фордо

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам советника председателя парламента Ирана Махди Мохаммади, для Ирана нет ничего удивительного в авиаударах США, страна ожидала нападения на ядерный объект в Фордо и провела необходимую эвакуацию, чтобы американские удары не оказали фатального разрушения.

    «Ничего странного не произошло для Ирана. Иран уже несколько ночей ожидает нападения на Фордо. Центр был эвакуирован в течение длительного времени и не получил необратимых повреждений в ходе атаки. Однозначны два момента: во-первых, наука не подлежит бомбардировке, а во-вторых, на этот раз игрок останется в дураках», написал Мохаммади в соцсети Х.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

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    23 июня 2025, 17:53 • Новости дня
    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

    Группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время масштабных учений корабли и авиация Балтийского флота отработали уничтожение вражеской группировки с применением ракетных комплексов.

    Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    В операции участвовали корабельная ударная группа, корабельная поисковая ударная группа, ракетно-катерная ударная группа, а также дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Поддержку с воздуха обеспечили самолеты Воздушно-космических сил, а также подразделения Московского и Ленинградского военных округов.

    «В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка Военно-морского флота при поддержке авиации отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, по сценарию учений, войска и силы Балтийского флота выполнили задачи по отражению удара условного противника по критически важным гражданским и военным объектам России на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.

    «Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Зеленый Дол» и «Серпухов» Балтийского флота, являющиеся носителями крылатых ракет «Калибр», отработали нанесение удара высокоточным оружием морского базирования по надводным и береговым объектам условного противника», - рассказали подробности в Минобороны.

    Для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива задействовали береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня американский эсминец вошел в Балтийское море для участия в учениях НАТО. Генсек альянса Марк Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО.

    Военно-морской флот России организовал комплексные маневры в Балтийском море, уделяя особое внимание предотвращению захвата российских судов и противодействию угрозам.



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    24 июня 2025, 03:21 • Новости дня
    Рютте уклонился от ответа на вопрос о «российской угрозе» для НАТО
    Рютте уклонился от ответа на вопрос о «российской угрозе» для НАТО
    @ IMAGO/John Beckmann/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о том, почему считает вероятным нападение России на альянс в течение пяти следующих лет.

    На пресс-конференции перед саммитом НАТО в Брюсселе Рютте был задан вопрос о том, на чем основана его оценка. Генсек НАТО отметил лишь, что в организации существует «большое беспокойство» по этому поводу, передает РИА «Новости».

    По его словам, «пару недель назад министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть» на НАТО, если альянс «не начнет инвестировать в оборону прямо сейчас».

    При этом Рютте заявил, что Россия, если все же решится атаковать страны НАТО, столкнется с «разрушительными последствиями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные неоднократно заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. Пользуясь этим предлогом, НАТО добивается от стран-участниц альянса согласия на увеличение военных расходов до 5% от ВВП.

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    22 июня 2025, 12:14 • Новости дня
    Bloomberg: США могут существенно сократить военное присутствие в Европе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В преддверии саммита НАТО страны ЕС обеспокоены вероятным значительным сокращением американских войск на континенте и отсутствием прозрачности со стороны Вашингтона.

    После саммита НАТО 24–25 июня в Гааге, где страны альянса должны пообещать тратить 5% ВВП на оборону, США должны опубликовать специальный военный документ, в котором будет прописано существенное сокращение военного контингента США в Европе, пишет Bloomberg.

    Пока там дислоцированы около 80 тыс. американских военных, однако европейские власти уже учли возможность вывода 20 тысяч – возвращения к уровню до президентства Джо Байдена.

    Европейские дипломаты опасаются, что сокращение может быть даже больше, сообщили источники. Эти опасения усилились после недавних ударов США по ядерным объектам в Иране и возможного втягивания США в новый ближневосточный конфликт.

    Вопрос обсуждается на закрытых переговорах, по словам собеседников, европейцев держат в неведении относительно подробностей и сроков сокращения военного присутствия.

    Высокопоставленный представитель минобороны Германии Штефан Шульц заявил, что европейцам потребуется время для наращивания собственных оборонных возможностей, особенно в вопросах дальнобойных высокоточных ударов.

    По его мнению, вывод войск должен происходить поэтапно, чтобы Европа могла восполнить дефицит сил.

    Оптимальным вариантом будет постепенное перераспределение сил в НАТО в пользу Европы в течение примерно 10 лет, заявил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

    По его словам, если США резко снизят присутствие до уровня ниже 65 тыс. человек, альянс столкнется с «неизведанной территорией» и новыми рисками в сфере безопасности.

    В мае СМИ сообщали, что Пентагон формирует план переброски примерно 4,5 тыс. американских военных из Южной Кореи на другие базы в Индо-Тихоокеанском регионе.

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    23 июня 2025, 08:43 • Новости дня
    В МИД заявили о готовности России ответить на усиление ПРО НАТО

    Россия выразила готовность предпринять упреждающие меры против расширения ПРО НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва предупредила, что готова принять упреждающие меры в ответ на планы НАТО увеличить возможности противоракетной и противовоздушной обороны на 400%.

    Россия готова предпринять упреждающие меры в ответ на действия альянса по наращиванию возможностей интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что в ответ на любые враждебные действия против России будут приняты все необходимые контрмеры, включая упреждающие шаги.

    Грушко подчеркнул, что НАТО намерена увеличить потенциал ПВО и ПРО на 400%, что, по его словам, можно расценивать как признание эффективности российских вооруженных сил, проявленной, в том числе, в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что реализация подобных планов может быть сложной задачей для альянса.

    По словам дипломата, реакция России будет определяться степенью возникающих угроз со стороны НАТО. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации и будет действовать на опережение при необходимости.

    Ранее страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

    Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий безопасности для Москвы.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на этапы расширения НАТО вопреки прежним заверениям о сохранении статуса-кво.

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    23 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом саммита в Гааге страны НАТО договорились, что повысят минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП, но крайним сроком выбран 2035 год, сообщило агентство DPA.

    По данным DPA, в рамках саммита в Гааге планируется официально объявить о намерении нарастить ежегодные оборонные траты, передает ТАСС.

    В итоговой декларации саммита будет зафиксировано, что достижение новой цели должно быть осуществлено не позднее 2035 года. Из общего объема не менее 3,5% ВВП предназначены для традиционных военных нужд, остальная часть может включать траты на инфраструктуру и борьбу с терроризмом.

    В настоящее время установленный целевой показатель по военным расходам составляет не менее 2% ВВП. Увеличение расходов объясняется, среди прочего, необходимостью реагирования на якобы существующие угрозы со стороны России и требованием США усилить европейскую ответственность за оборону континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны выразили обеспокоенность возможным сокращением численности американских войск в регионе и отсутствием прозрачности действий Вашингтона. Вашингтон потребовал от стран НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП, однако заявил, что на США это требование не распространяется. Саммит Североатлантического альянса состоится 24-25 июня.

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    23 июня 2025, 20:21 • Новости дня
    СМИ: Иран выпустил десять ракет по базам США в Катаре

    Tекст: Денис Тельманов

    По сообщениям израильских СМИ, по американским объектам на Ближнем Востоке были произведены удары иранскими ракетами.

    О запуске десяти ракет по американским военным объектам в Катаре и одной ракеты по базе США в Ираке сообщил портал Ynet, ссылаясь на израильский источник. Инцидент произошел в ночь на 23 июня, подробности о разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

    Отмечается, что удары стали одной из самых крупных атак Тегерана по американским военным объектам за последнее время, однако официального подтверждения информации от иранских и американских властей на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США выразил обеспокоенность возможными ядерными поставками Ирану и призвал к осторожности. Британская компания, занимающаяся морской безопасностью, ожидает эскалацию конфликта после возможного военного ответа Ирана на удары США.

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