Politico сообщил о подготовке госпиталей Восточной Европы к войне

Tекст: Вера Басилая

Страны на восточной границе Европы усилили подготовку к возможной войне, модернизируя больницы, закупая средства защиты и проводя совместные учения с военными и экстренными службами. В Литве, например, прошли масштабные учения «Железный волк», где медики и экстренные службы отрабатывали действия при массовых поступлениях раненых. По словам сотрудницы скорой помощи Мартины Вероники Норейкате, такие тренировки помогают обрести уверенность и повысить готовность к работе в чрезвычайных условиях, сообщает Politico.

В больницах региона создаются специальные укрытия, устанавливаются генераторы и автономные системы, чтобы сохранять работоспособность в случае отключения электричества или воды. В Эстонии бригады скорой получают бронежилеты и спутниковые телефоны на случай перебоев связи, а также разрабатываются планы по обеспечению независимого интернет-соединения.

Вопрос кадровой устойчивости остается острым: в Литве опрос показал, что более четверти медработников могут покинуть рабочие места в случае войны, а только 40% готовы остаться. В Латвии и Эстонии сотрудники больниц подписывают обязательства о работе в кризисной ситуации, но многие испытывают тревогу за безопасность своих семей. Тем временем власти наращивают запасы медикаментов, средств для экстренной помощи и специального оборудования, однако признают, что могут столкнуться с нехваткой персонала и ресурсов в случае затяжного конфликта.

Учения и подготовка к кризисам проводятся во всех странах восточного фланга НАТО, что, по мнению местных специалистов, помогает не только укрепить инфраструктуру, но и повысить психологическую готовность медиков к работе в условиях войны.

Ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Рютте назвал это самым значительным обновлением стратегии НАТО со времен холодной войны.

Он также подготовил заявление с призывом к резкому усилению противовоздушной обороны блока.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад продолжает использовать миф о «скором нападении России» для оправдания усиления военной активности.