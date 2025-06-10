Глава немецкой разведки задумался о «зеленых человечках» в Эстонии

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Москве считают, что «коллективные обязательства по защите, прописанные в уставе НАТО, фактически утратили силу», передает Reuters.

Каль отметил, что Украина рассматривается российской стороной лишь как этап на пути дальнейшего противостояния с Западом, и заявил о наличии у немецкой разведки соответствующей информации.

Он отметил, что не ожидает наступления танковых армий на запад, однако намерен протестировать обещание НАТО о коллективной защите.

Также Каль сообщил, что по имеющимся у него данным, российские власти могут рассматривать сценарии противостояния, не предполагающие полномасштабных военных действий.

Он подчеркнул, что для этого достаточно направить «зеленых человечков» в Эстонию для защиты так называемых угнетаемых российских меньшинств.

Эксперт добавил, что подобные действия способны проверить, насколько США готовы исполнить свои обязательства по статье 5 Североатлантического договора.

Каль заявил, что его контакты с представителями США убедили его в том, что в Вашингтоне воспринимают российские угрозы столь же серьезно, как и в Берлине.

Ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны. Он также подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.

Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».