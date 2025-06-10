Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
Глава немецкой разведки задумался о «зеленых человечках» в Эстонии
Российские власти рассматривают возможность проверить коллективную оборону НАТО, используя нестандартные сценарии, заявил Reuters глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.
По его словам, в Москве считают, что «коллективные обязательства по защите, прописанные в уставе НАТО, фактически утратили силу», передает Reuters.
Каль отметил, что Украина рассматривается российской стороной лишь как этап на пути дальнейшего противостояния с Западом, и заявил о наличии у немецкой разведки соответствующей информации.
Он отметил, что не ожидает наступления танковых армий на запад, однако намерен протестировать обещание НАТО о коллективной защите.
Также Каль сообщил, что по имеющимся у него данным, российские власти могут рассматривать сценарии противостояния, не предполагающие полномасштабных военных действий.
Он подчеркнул, что для этого достаточно направить «зеленых человечков» в Эстонию для защиты так называемых угнетаемых российских меньшинств.
Эксперт добавил, что подобные действия способны проверить, насколько США готовы исполнить свои обязательства по статье 5 Североатлантического договора.
Каль заявил, что его контакты с представителями США убедили его в том, что в Вашингтоне воспринимают российские угрозы столь же серьезно, как и в Берлине.
Ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны. Он также подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.
Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».