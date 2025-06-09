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    9 июня 2025, 22:30 • В мире

    Зачем Запад придумал миф о «скором нападении России»

    Зачем Запад придумал миф о «скором нападении России»
    @ REUTERS/Amel Emric

    Tекст: Валерия Вербинина, Геворг Мирзаян

    «Он судит по себе, у него остался менталитет гитлеровской Германии». Такими словами глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об угрозе нападения России на Европу после окончания СВО. Почему западные политики, СМИ и военные в один голос убеждают европейского обывателя в том, что скоро на улицах городов ЕС появятся российские танки?

    «Нам нужен большой скачок в нашей коллективной обороне. Мы видим, какой ужас наводит Россия в небе Украины, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше воздушное пространство. Для поддержания надежной обороны НАТО необходимо увеличение систем ПВО и ПРО на 400 процентов». Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте – и обращался он прежде всего к европейским странам. Которые, мол, должны раскошеливаться и доводить долю расходов на оборону до 5% ВВП – и все для того, чтобы защититься от будущего «российского нападения».

    О том, что Москва якобы намерена воевать с Европой, причем в обозримом будущем, говорит не только Рютте, но и значительное число политиков и журналистов Старого Света. «Как Путин собирается атаковать Европу», – с порога пугает французский L’Express, который в конце текущей недели вынес на обложку материал с таким заглавием. Приписывая России «полеты дронов, акты диверсий» и прочее в таком же роде, издание заявляет, что «Россия таким образом прощупывает почву» для будущего нападения.

    До этого, еще в феврале, датская разведка предупредила, что в течение пяти лет Россия может напасть на Европу. В марте немецкий историк Зенке Найтцель огорошил сограждан заявлением, что лето 2025-го может быть «последним мирным летом» в Европе, потому что уже осенью может состояться нападение на Литву. Почему на Литву – да потому, что в Белоруссии запланированы большие учения, «и прибалтийские государства опасаются, как бы войска не перешли границу во время этих учений».

    «Нападет ли Россия на страны НАТО в 2027 году?» – со своей стороны волнуются в Польше. Основанием для волнений стал доклад, опубликованный в британском Times. Мол, если в 2025 году произойдет прекращение огня на Украине, «если американские войска уйдут из Европы и Вашингтон сосредоточится на угрозе Китая в Индо-Тихоокеанском регионе», тогда Россия может попробовать проверить, как на деле будет исполняться пресловутая пятая статья НАТО о совместном отпоре в случае агрессии против одного из членов.

    Немецкий военный эксперт Густав Грессель в интервью Berliner Morgenpost рассуждает о том, что Украину любой ценой надо поддерживать потому, что «Россия не может атаковать Европу, пока воюет на Украине». В его картине мира, захватив Украину, российское руководство немедленно займется Молдавией, после чего, «вероятно, попытается напасть на члена НАТО Румынию».

    Западные СМИ рисуют стрелки нападения, соревнуются в броскости заголовков, гадают о дате начала российского вторжения – но при этом никто из них не может толком объяснить, зачем это вторжение нужно Москве. Да что СМИ – канцлер ФРГ заявляет, что армия Германии должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Давая тем самым понять, что Россия после окончания СВО якобы предпримет агрессию против Европы.

    «Он судит по себе, у него остался менталитет гитлеровской Германии, которой нужны были территории, чтобы получить доступ к природным богатствам, – отреагировал на это высказывание глава российского МИДа Сергей Лавров. – А большинство людей определенных этнических форм они просто уничтожать собирались, и уничтожали. И вот он пытается о нас думать, исходя из этих своих генетических, инстинктивных оценок. Мы же не за территории там проводим эту специальную военную операцию, а за людей, предки которых столетиями жили на этих землях».

    В Европе в качестве обоснования предстоящего вторжения придумывают мифы один нелепее другого. Ссылаются на якобы «иррациональную российскую агрессивность». На то, что полвека назад Советский Союз контролировал половину Европы. Наконец, на то, что у России по итогам украинской войны будет сильная армия, множество боеприпасов – и их надо против кого-то использовать.

    На самом же деле никаких оснований для ожидания российского вторжения у европейской бюрократии нет и не может быть. Если лишь желание использовать раздуваемый миф о вторжении для решения собственных задач. Например, для перевооружения и узурпации власти.

    «Европа переживает не лучшие времена. В ЕС накопилось большое число политических, экономических и социальных вызовов, решить которые местные управленцы не способны. Соответственно, в данной ситуации наиболее простым решением становится попытка сбросить вину за происходящее на плечи внешнего игрока», – говорит газете ВЗГЛЯД Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    И действительно, в ходе СВО Европа обнаружила серию крайне малоприятных для себя фактов. Например, что эпоха региональных войн никуда не ушла. «Последний довод королей» еще используется тогда, когда дипломатия не работает или когда она заменена идеологическим противостоянием. А между тем европейские армии серьезно деградировали. Ряд стран, бывших некогда военными лидерами мира, даже лишились элементов собственного ВПК.

    И это в то время, когда Соединенные Штаты больше не являются надежными защитниками. Вашингтон не разделяет общие интересы и взгляды с Европой на обеспечение безопасности.

    Поэтому в Европе и был принят масштабный план по ремилитаризации на сотни миллиардов евро. Ради которого та же Германия уже пошла на отказ от базового экономического закона (запрещающего существенно повышать госдолг), а британское правительство собирается залезть в карман к гражданам и отменить субсидии на топливо зимой для пожилых, а также срезать выплаты на семьи с двумя детьми.

    Далеко не всем бюргерам и сэрам это понравилось – и далеко не все будут в восторге от будущих трат. Ведь когда призывают строить бомбоубежища, это деньги, когда модернизируют шоссе и железные дороги, имея в виду потребности армии, это деньги. Вот тут и нужен образ страшного врага – России.

    Этот миф не только оправдывает ненужные гражданам, но выгодные крупнейшим корпорациям государственные расходы.

    «Технически Запад может начать политику "пушки вместо масла" без широкого запугивания российской угрозой. Но куда проще повесить на русских снижение уровня жизни, держать людей в напряжении – и, в конечном итоге, узурпировать власть.

    Дело-то не в том, что ЕС пошел по пути милитаризации и старое вооружение меняет на новое. Он пошел по пути создания более мощных евросоюзовских государственных структур, которые фактически начинают диктовать условия странам», – объясняет газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. Когда никем не выбранные брюссельские чиновники начинают управлять всей Европой.

    Правда, для окончательной узурпации может понадобиться не только призрак угрозы, но и ее реальность. Запад не просто пропагандирует миф о «российской угрозе», он прямо провоцирует Россию на военный ответ на какие-либо провокации. Так, как это регулярно происходит в последнее время в Балтийском море.

    «Например, та же блокада Калининграда гарантированно вызовет необходимость для России пробивать сухопутный коридор. То же самое касается и Приднестровья. Не просто так они сейчас минируют Сувалкский коридор, не просто так роют там блиндажи и окопы, выкупая у населения землю. Не просто так ставят "зубы дракона"», – говорит Андрей Клинцевич.

    Понимают ли европейские бюрократы последствия таких действий? Отдают ли себе отчет в том, что своими руками создают явление под названием «самосбывающееся пророчество»? Ведь в таком случае борьба за контроль над Европой может закончиться тем, что нечего будет контролировать.

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