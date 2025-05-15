Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике

В результате второй в текущем месяце попытки Эстонии задержать судно, направляющееся в российские порты на Балтийском море, становится очевидно, что Эстония реализует стратегию контроля за судоходством в Балтийском море.

Хотя обе попытки не привели к значительным результатам (в первом случае судно было освобождено, а во втором – захват не состоялся), это не должно вводить в заблуждение относительно серьезности намерений Эстонии. Происходит процесс военной, правовой и политической подготовки к возможности блокады российских портов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Согласно соглашению между Эстонией и Финляндией от 1994 года, стороны воздерживались от своих прав на установление прилежащей и экономической морской территории, оставляя шестимильный коридор для свободного прохода в российские порты в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Однако в 2023 году Эстония односторонне расширила свою экономическую морскую зону до 24 морских миль. В результате акватория Финского залива, контролируемая Эстонией, сомкнулась с территориальными водами Финляндии. Это позволило Эстонии контролировать суда с целью предотвращения угрозы санитарного, экологического характера, а также для предотвращения перевозки незаконных грузов.

Формулировки международного права в этом вопросе имеют достаточно неопределенный характер, отсутствуют и четкие юридические процедуры, чем и пользуется Эстония, устанавливая свои правила в Финском заливе.

Принятым в апреле этого года законом Эстония присвоила себе право применять военную силу против судов, следующих в ее экономической зоне, распространив его на суда, которые только подозреваются в намерении повредить подводные кабели, трубопроводы или другие объекты инфраструктуры.

Учитывая русофобскую направленность внешней политики Эстонии, обвиняющей Россию во всех возможных злонамеренных действиях, можно быть уверенными, что под действие этого закона подпадают любые торговые суда, идущие из российских портов на Балтике или направляющиеся туда. Это представляет собой угрозу не только полной блокады российских портов на Балтике, но и существенного осложнения грузооборота.

Конечно, военно-морские силы Эстонии и ее армия в целом не представляют серьезной угрозы для России, но они вполне способны на провокации, которые могут привести к критическим последствиям глобального масштаба.

Впрочем, не стоит недооценивать и военные возможности Эстонии, поскольку с 2024 года там на боевое дежурство были поставлены береговые ракетные комплексы израильского производства Blue Spear 5G. Эти комплексы позволяют Эстонии контролировать всю территорию Финского залива от Санкт-Петербурга до побережья Швеции. Под прикрытием двух военных баз с контингентом НАТО Эстония чувствует себя в полной безопасности в отношении ответных действий России. Главное – всё обставить так, чтобы союзники по НАТО признали Эстонию жертвой агрессии со стороны Москвы.

Об отработке этой стратегии говорит участие в последнем инциденте не только военно-морских сил и авиации Эстонии, но и польского истребителя из состава расквартированной в Прибалтике авиационной группы НАТО. А упоминание, уже после инцидента, проблемы атаки со стороны России на подводную инфраструктуру ЕС в инаугурационной речи нового канцлера Германии можно расценивать как поддержку и одобрение действий Эстонии.

«Посмотрите на кибератаки… На физическое уничтожение многих подводных кабелей так называемым теневым флотом РФ… Посмотрите на акты шпионажа и диверсий и систематическую дезинформацию нашего населения. Дамы и господа, это в основном дело рук российского руководства и его пособников», – заявил канцлер Мерц, выступая в немецком парламенте, но доказательств, естественно, не представил.

Таким образом, в условно двустороннем споре о судоходстве в Финском заливе уже обозначилась тенденция к втягиванию в него на стороне Эстонии ЕС и НАТО. Причем Эстония не только получила одобрение присвоенных ею прав на контроль за судоходством, но и обозначила себя как жертву действий России, заявив, что вылетевший в зону конфликта для наблюдения за действиями польского истребителя МиГ-29 самолет ВКС России Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии и находился в нем около минуты. По сообщению эстонской стороны, для противодействия российскому истребителю были задействованы базирующиеся в Эстонии истребители F-16 ВВС Португалии.

В Финском заливе проходят важные российские внешнеторговые маршруты и морская коммуникация России с Калининградской областью, обеспечивающая около 40% снабжения российского региона. С учетом проблемы снабжения Калининграда, морская блокада российских портов может стать основанием для применения Россией ответных военных решений, что предусмотрено оборонной концепцией России. Поэтому действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.