Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

Tекст: Никита Демьянов

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии и Эстонии обратились к Еврокомиссии с совместной декларацией. В этом документе три страны Прибалтики потребовали от ЕС увеличить финансирование своих сельскохозяйственных районов на «восточном фланге».

В документе указывается, что регионы Литвы, Латвии и Эстонии, граничащие с Россией и Белоруссией, сейчас переживают стагнацию. «Мы подчеркиваем, что сельские районы в восточных приграничных регионах Евросоюза особенно уязвимы перед лицом России в контексте украинского конфликта и поэтому нуждаются в особой поддержке ЕС», – говорится в документе. В декларации отдельно отмечается «стратегическая роль» сельского хозяйства и продовольственного сектора для ЕС.

Не факт, что Брюссель на этот призыв откликнется – недавно стало известно, что Евросоюз отказался финансировать совместный проект Литвы и Эстонии по созданию «стены из дронов» на границах. Но сам факт такого обращения является символичным – приграничные регионы трех республик действительно находятся в плачевном положении. Вот только попытка спихнуть вину за это на «агрессивного соседа» демонстрирует стремление скрыть истинное положение дел.

Латгалия, восточный регион Латвии, пребывает в перманентном кризисе еще с начала 1990-х. Рига всегда откровенно недолюбливала этот регион, большинство населения которого составляют русскоязычные, держала его в «черном теле» и предпочитала вкладываться в другие территории, населенные «титульным» народом.

В 2012-м правительство спохватилось и приняло план развития Латгалии – как оказалось, совершенно оторванный от реальности, а потому провалившийся. В дальнейшем такого рода планы принимались еще несколько раз – и вновь с околонулевым результатом. Сами латгальцы давно уже привыкли относиться к подобным планам с иронией. Полностью прибалтийской глубинке провалиться в пучину кризиса помешало то, что эти регионы получают деньги из структурных фондов ЕС, выделяемые по многочисленным программам поддержки. Также и местные крестьяне во многом держатся на плаву благодаря европейским субсидиям.

Однако эти субсидии – палка о двух концах. Так, председатель правления Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования Мартиньш Цимерманис рассказывает, что благодаря деньгам из ЕС большинство латвийских крестьянских хозяйств не осуществляет никакой полезной деятельности, являясь, по сути, фиктивными.

«Из 57 тысяч латвийских хозяйств, получающих субсидии от Евросоюза, только 30% продают свою продукцию на рынке. Основной поток субсидий шел не на производство сельхозпродукции, а на поддержание угодий (так называемые выплаты за площадь – прим. ВЗГЛЯД). Сейчас у нас два миллиона гектаров земли, которую можно использовать для производства продукции. Это огромный потенциал, но он почти не используется. Около полумиллиона гектаров мы держим в качестве диких угодий. Земля у нас часто является объектом спекуляций – ее покупают не ради развития сельского хозяйства, а ради выгодной перепродажи», – говорит эксперт.

Цимерманис сравнил субсидии ЕС с наркотиком, погружающим крестьян в блаженное оцепенение. «Вопрос о том, как мы будем развиваться дальше, становится особенно актуальным сейчас, когда к Евросоюзу приближается Украина. Это огромная сельскохозяйственная страна, которая уже сейчас влияет на ЕС», – предупреждает Цимерманис. Другими словами, даже если Еврокомиссия откликнется на призыв министров сельских хозяйств Латвии, Литвы и Эстонии и увеличит субсидии, это будет означать лишь увеличение дозы «наркотика». Стимула местным аграриям заниматься своими прямыми обязанностями это явно не прибавит.

Впрочем, надо признать, в последние годы у крестьян в той же Латгалии прибавились новые, неизвестные ранее заботы. Власти Литвы, Латвии и Эстонии в 2024-м приняли план по превращению регионов, граничащих с Россией и Белоруссией, в полосу укреплений. Чиновники рассуждали о перекопке дорог, об установке минных полей и готовности взрывать гидросооружения – дабы вызвать массовые затопления в случае «российской агрессии». У населения самих этих регионов такие планы вызвали панику. Заступником латгальцев перед обезумевшей Ригой оказался один из самых здравомыслящих местных политиков – мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, в 2022 году пытавшийся спасти от сноса городские памятники советским воинам.

Мэр доказывал, что реализация плана «пограничных укреплений» в его первоначальном виде окончательно угробит Латгалию, ибо ни один инвестор в здравом уме не станет вкладываться в регион, который готовят взрывать и затапливать. Градоначальник подчеркивает: «От домов жителей Риги, Марупе или Лиепаи минные поля находятся на расстоянии в сотни километров, а вот от жителей Даугавпилса или Краславы буквально в десятке! Как говорится – почувствуйте разницу!». Мэр Даугавпилса раз за разом заявляет, что самая большая проблема Латгалии – это демография, а алармистская риторика усугубляет и так критический отток населения.

В последнее время в Латвии широко обсуждается новый план развития приграничья. Этот документ, разработанный министерством регионального развития, призван, как сообщается, «укрепить территории не только в военном, но и экономическом плане, а также обеспечить возвращение людей в приграничные районы». Правда, ни один председатель регионального самоуправления не признал разработанный документ хорошим. По их мнению, план оторван от реальных потребностей региона и не содержит объяснений по поводу того, на чем Латгалии зарабатывать. «Да, у всех снижение, всем не хватает денег… Но тогда дайте Латгалии удочку – в этом смысле мы были бы благодарны за изменения в законе о Латгальской специальной экономической зоне, где можно было бы показать и установить различные бонусы в отношении инвесторов», – предложил Андрей Элксниньш.

Похожая ситуация сложилась в северо-восточной части Эстонии – уезде Ида-Вирумаа. Этот регион тоже граничит с «враждебным государством» и населен главным образом русскоязычными. Как в Латвии Даугавпилс всегда считался «русским городом», так и в Эстонии соответствующим образом называют Нарву.

Точно так же Таллин всегда пренебрегал Ида-Вирумаа – на том основании, что там живут избиратели оппозиционных партий, всегда относившиеся к правительству с большим недоверием. И сейчас Ида-Вирумаа охвачен кризисом – экономическая жизнь замирает, жители массово избавляются от своей недвижимости и уезжают в более благополучные края. Особенно ярко это проявляется в Нарве, где количество квартир, выставленных на продажу, за последнее время очень выросло, но спрос на них невелик.

По словам маклеров, общающихся с людьми, распродажа квартир в Ида-Вирумаа связана с ухудшением уровня жизни и отъездом жителей из приграничных областей – люди не видят для себя социальных перспектив. Руководитель компании по продаже недвижимости Trianon Сергей Горлач объясняет: «В Нарве меньше рабочих мест и зарплаты ниже – и люди пытаются найти работу в Таллине».

Также многие нарвитяне готовятся к отъезду за границу: кто-то нацелился на скандинавские страны, кто-то – на Западную Европу, а кто-то – на Россию. Для тех, кто готовится уехать в восточном направлении, последней каплей стало решение эстонских властей о ликвидации в стране русских школ.

Значительную роль в желании иду-вирумаасцев уехать из родного города играет страх начала боевых действий. В последнее время жители восточных областей Эстонии (впрочем, как и Латвии) живут словно на полигоне: военная техника НАТО с ревом проносится по небесам, по дорогам государства; непрерывной чередой идут учения. Гражданское население рассуждает, что ружья, столь активно развешиваемые по стенам, в один неприятный момент могут и выстрелить – и строит планы отъезда на безопасное расстояние. А теперь еще появились планы строительства прямо в Нарве военной базы.

Аналогичная ситуация наблюдается в литовской глубинке. Сейчас, когда в приграничных регионах приступили к строительству больших военных полигонов, процесс обезлюживания становится необратимым. Характерно, что когда в прошлом году в литовских Таурагском и Шилальском районах проходило общественное обсуждение создания новых полигонов, их жители в массе своей высказали свое негативное отношение. Представители Минобороны так и не смогли убедить жителей в полезности этой затеи. Их отзывы приводит местное издание Kauno diena:

«Вся Литва превратится в полигоны», «Вы очень хотите войны, вы подстрекаете общество», «Они строят полигоны, чтобы втянуть Литву в войну».

Жители приграничных районов Литвы, Латвии и Эстонии всегда жили в дружбе и сотрудничестве со своими соседями – жителями прилегающих земель России и Белоруссии. Строители нового «железного занавеса», уже закрывшие большинство пограничных КПП и мечтающие полностью запретить поездки в РФ и РБ, буквально танком прошлись по неисчислимому множеству родственных, дружеских и деловых связей, соединяющих десятки тысяч людей по обе стороны границы. И этот ущерб не смогут возместить никакие субсидии ЕС – даже в том случае, если их повысят.