  • Новость часаСогласована эвакуация тел пяти российских альпинистов с горы в Непале
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
    Геймеры рассказали о способах обойти заблокированный Discord
    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске
    ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»
    Стало известно о начале серийного производства Lada Aura
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    16 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    13 комментариев
    9 октября 2024, 13:36 • В мире

    «Мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины

    «Мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Заморозка без признания территорий приведет к гораздо худшей ситуации». Такими словами политологи комментируют важнейший недостаток «мирных планов для Украины», которые сегодня обсуждаются Западом. О чем идет речь и при каких условиях как минимум Европа будет склонна признать Россию в ее реальных границах?

    В последнее время появился целый вал так называемых мирных планов для Украины, который исходит из США и Европы. План кандидата в президенты США Дональда Трампа (озвученный его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом), план канцлера ФРГ Олафа Шольца и т. п.

    Западные СМИ регулярно вбрасывали информацию о том, что Москва и Запад якобы ведут соответствующие переговоры. Последний вброс – в британской Financial Times – даже описывает примерные параметры сделки, которая в целом соответствует текущему общезападному взгляду на вероятный исход конфликта.

    «Запад в последнее время стал продвигать тему о заморозке по так называемой германской модели, когда фиксируется фактическая граница (не признаваемая юридически) и подконтрольная часть Украины вступает в НАТО либо получает от альянса гарантии безопасности», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

    Перед нами, конечно, уже существенный сдвиг в позиции западных элит. Еще год назад, до провала украинского контрнаступа, не звучало никаких иных идей, кроме необходимости «победы Украины» и «выхода к границам 1991 года». Теперь фактически признается, что никакой «победы Украины» быть не может, однако и о реальных интересах России в этих планах ничего не сказано. А для Украины – наоборот, содержится хитроумная политическая лазейка.

    «Россия с самого начала СВО была заинтересована не в военном, а именно в военно-политическом (дипломатическом) решении конфликта. Для нас важно, чтобы в самой «прошивке» конструкции будущего мира содержалось признание коллективным Западом учета интересов России при реализации им своей внешней политики», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог Антон Хащенко. И здесь есть три важнейших момента.

    Во-первых, Москва с самого начала настаивала, что будущая Украина (вне зависимости от ее границ) не может быть в НАТО либо тесно аффилирована с НАТО. «Первопричиной СВО в принципе является именно сближение Украины с НАТО и превращение этой страны в прокси-инструмент западной политики против России», – продолжает Дмитрий Суслов. В Стамбульских соглашениях был прописан даже вывод российских войск с территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на нейтральный статус Украины, ее демилитаризацию и изменение ее внутреннего законодательства.

    «Россия борется за гарантии своей безопасности, которые могут быть обеспечены только разрывом связи Украины с Западом в области безопасности и превращением Украины в нейтральный буфер. Это несопоставимо важнее, чем территории», – резюмирует Дмитрий Суслов.

    Соответственно, именно отказ Запада согласиться на нейтральный статус Украины и гарантировать его в будущем вынуждает Россию продолжать спецоперацию. Россия вынуждена обеспечивать свою безопасность за счет физического отодвигания угроз от своих границ, а также резкого сокращения военного и экономического потенциала Украины.

    На Западе есть политики, которые понимают эту российскую озабоченность. Тот же Джей Ди Вэнс объяснял, что в его с Трампом видении мирного разрешения конфликта у Украины должен быть нейтральный статус. Однако здесь вступает в действие второй ключевой недостаток западного подхода, та самая политическая лазейка.

    Все западные планы предполагают лишь согласие на фактический контроль России над территориями, которые были по конституции присоединены к РФ. Не исключено, что Запад даже готов согласиться на полный фактический контроль – то есть тех территорий РФ, которые сейчас временно оккупированы киевским режимом, но будут так или иначе освобождены российской армией.

    Однако Запад не готов их признавать де-юре российской территорией и не хочет принуждать Украину к этому признанию.

    Казалось бы, что здесь такого страшного? Присоединение Прибалтики к СССР тоже не признавалось Соединенными Штатами. А российский Крым в таком непризнанном Западом положении существует уже более 10 лет – как и ДНР с ЛНР (де-факто независимые до осени 2022 года, а теперь вернувшиеся в Россию).

    Однако нельзя сказать, что такое непризнание можно полностью игнорировать. Например, из-за экономических ограничений. Непризнание Западом этих территорий мешает иностранным инвесторам вкладывать деньги в крымские курорты, донбасскую металлургию и приазовское сельское хозяйство. Мешает жителям новых территорий беспрепятственно получать визы в западные страны. Мешает спортивным, общественным и иным организациям принимать участие в международных проектах.

    Еще одним обстоятельством является юридическая неопределенность международных соглашений. Сложно заключать договоры с другими государствами, не признающими новые территории – поскольку в этом случае получается, что эти договоры на данные территории не распространяются. А если речь идет, например, о каком-то соглашении по контролю над вооружениями? Получается, что эти территории оказываются этакими «черными дырами»?

    Наконец, последним – но не по значимости – недостатком из-за отсутствия юридического признания вернувшихся в Россию территорий является возможность реваншизма. Киев и его западные спонсоры будут иметь надежду на «восстановление территориальной целостности» в подходящий момент. «Заморозка без признания территорий приведет к тому, что позиции Москвы с годами будут слабеть. Вспомните Минские соглашения, которые Киев не выполнял, вместо этого проводя милитаризацию. Так вот, сейчас заморозка конфликта приведет к гораздо более худшей ситуации», – поясняет Дмитрий Суслов.

    На сегодняшний день ни план Трампа – Вэнса, ни тем более различные европейские инициативы не подразумевают готовности даже обсуждать возможность юридического признания воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией. И уже тем более обсуждения отказа от присоединения к НАТО послевоенной Украины. Однако Москве даже этого будет мало – ведь третьим серьезнейшим недостатком западных предложений является отказ от комплексного урегулирования отношений с Россией.

    России нужно не просто юридическое признание новых территорий – Москва, выражаясь языком Великой Отечественной войны, воюет для того, чтобы потом не воевать.

    А для этого нужно, чтобы по итогам СВО Россия и Запад выработали новые правила игры. Чтобы были сняты санкции (которые так или иначе ограничивают российское развитие). Чтобы конфликт по украинскому сценарию больше никогда не повторился – ни в Армении, ни в Казахстане, ни в Молдавии, ни в Грузии.

    Но для этого Запад должен быть готов как минимум признать Москву равноправным игроком и партнером по диалогу. А значит, должна радикально измениться расстановка сил на мировой геополитической сцене. Несомненно, прологом к этому изменению послужит победа России в спецоперации и достижение тех целей, что были поставлены: демилитаризация, денацификация Украины, ее нейтральный статус, возвращение прав русскому населению страны и т. д.

    Так потерпит поражение не только киевский режим, но и его главный подстрекатель и спонсор, его главное политическое прикрытие – Соединенные Штаты Америки.

    И это, в свою очередь, послужит спусковым крючком для переформатирования всего политического ландшафта западного сообщества. В этом случае возможны и весьма радикальные сценарии.

    «Исход этого конфликта решит судьбу Европы. <...> Если <...> Соединенные Штаты потерпят поражение, НАТО распадется, а Европа станет свободной», – пророчит французский историк Эммануэль Тодд. А свободная от давления США Европа будет склонна восстановить отношения с Россией. В том числе признанием реальных российских границ. Возможно, сейчас этот прогноз звучит как не самый вероятный. Однако стоит вспомнить, что именно Тодд в свое время предсказал распад СССР, что в 1970-е представлялось полной фантастикой.

    Но даже без распада НАТО победа России в СВО приведет к заключению каких-либо финальных международных соглашений, фиксирующих достигнутый к тому моменту статус-кво. И при их подготовке Москва вправе ставить перед собою такую цель – требовать юридическое международное признание фактического единства народа России в реальных российских границах.

    Главное
    Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии 2024 года
    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»
    FT: Украина планирует отменить запрет на экспорт оружия
    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте
    Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
    Имам из Курска рассказал о встрече с переодетыми в российскую форму солдатами ВСУ
    Врачи диагностировали у Василия Ливанова поражение мозга

    Почему разница в цене между красной и черной икрой снижается

    До Нового года еще несколько месяцев, а красная икра уже бьет ценовые рекорды. Продавцы пугают, что скоро она станет такой же недоступной и дорогой, как черная икра. За десять лет красная икра действительно подорожала значительно сильнее, чем черная икра. Почему так происходит? И что будет с ценами перед самым Новым годом? Подробности

    Перейти в раздел

    Илон Маск начал главный этап своего плана мести

    Мультимиллиардер Илон Маск включился в избирательную кампанию Дональда Трампа и готовится получить высокий пост в его администрации. Вместе они обещают отправить американцев на Марс и предотвратить уничтожение США, которое связывают с возможной победой Камалы Харрис. Но больше всего Илон Маск хочет отомстить. Подробности

    Перейти в раздел

    СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии

    Молдавские власти передали СБУ ученого Дмитрия Чистилина, у которого есть гражданства России и Украины. В Киеве арестованного называют «прокремлевским идеологом». В его отношении уже возбуждено дело по статье о госизмене, за что ему грозит пожизненный срок. По оценке экспертов, Молдавия стала страной, где СБУ действует абсолютно спокойно, а у россиян есть риск быть похищенными этой спецслужбой. Подробности

    Перейти в раздел

    «Мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины

    «Заморозка без признания территорий приведет к гораздо худшей ситуации». Такими словами политологи комментируют важнейший недостаток «мирных планов для Украины», которые сегодня обсуждаются Западом. О чем идет речь и при каких условиях как минимум Европа будет склонна признать Россию в ее реальных границах? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............