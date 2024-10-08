Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.14 комментариев
FT сообщила о важности переговоров Киева с Москвой
FT: Киев и союзники признали необходимость переговоров с Россией о территориях
Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.
Киев и его западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Россией о потерянных территориях. Об этом сообщает газета Financial Times.
В статье говорится, что в Вашингтоне и некоторых западных столицах, а также в Киеве, наблюдается смена настроений.
Ранее преобладала решимость закончить войну после изгнания российской армии с Украины. Теперь же звучат призывы к урегулированию конфликта через переговоры, что оставит большую часть страны нетронутой.
Однако Киев не получает достаточно поддержки для достижения даже этой скромной цели. Ситуация осложняется отступлением ВСУ в Донбассе, приближением зимы и выборами президента США.
Также внимание союзников отвлекает обострение обстановки на Ближнем Востоке. В кулуарах обсуждается возможная сделка, которая позволит Москве сохранить контроль над занятыми территориями, а Украина сможет войти в НАТО. Это подразумевает гарантии безопасности в контролируемых Киевом границах.
Экс-генсек альянса Йенс Столтенберг намекнул на такую возможность в интервью FT.
Однако, по мнению обозревателей, Москва не заинтересована в подобном диалоге. Чтобы усилить позиции Киева, США и ЕС предложено увеличить военную и дипломатическую поддержку.
Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет.