FT: Киев и союзники признали необходимость переговоров с Россией о территориях

Tекст: Денис Тельманов

Киев и его западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Россией о потерянных территориях. Об этом сообщает газета Financial Times.

В статье говорится, что в Вашингтоне и некоторых западных столицах, а также в Киеве, наблюдается смена настроений.

Ранее преобладала решимость закончить войну после изгнания российской армии с Украины. Теперь же звучат призывы к урегулированию конфликта через переговоры, что оставит большую часть страны нетронутой.



Однако Киев не получает достаточно поддержки для достижения даже этой скромной цели. Ситуация осложняется отступлением ВСУ в Донбассе, приближением зимы и выборами президента США.

Также внимание союзников отвлекает обострение обстановки на Ближнем Востоке. В кулуарах обсуждается возможная сделка, которая позволит Москве сохранить контроль над занятыми территориями, а Украина сможет войти в НАТО. Это подразумевает гарантии безопасности в контролируемых Киевом границах.

Экс-генсек альянса Йенс Столтенберг намекнул на такую возможность в интервью FT.

Однако, по мнению обозревателей, Москва не заинтересована в подобном диалоге. Чтобы усилить позиции Киева, США и ЕС предложено увеличить военную и дипломатическую поддержку.

Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет.