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    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

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    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    29 марта 2025, 13:06 • Новости дня

    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Китай не готов присоединиться к переговорам по стратегической стабильности с Россией и США.

    По его словам, Китай не готов присоединиться к возможным переговорам между Россией и США по стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что Пекин придерживается позиции, что на данный момент уровень их вооружений не сопоставим с арсеналами США и России.

    Он также добавил, что китайская сторона имеет четко артикулированную позицию относительно участия в вопросах контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений.

    Согласно мнению Китая, пока уровень их вооруженных сил не позволяет вести подобные переговоры на равных условиях с Вашингтоном и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность противостоять Америке в любом конфликте, включая торговую войну, если США выберут такой путь

    28 марта 2025, 12:14 • Новости дня
    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

    Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Берлин доверил американской стороне около 37% своего золотого резерва. При стремительном ухудшении отношений между странами хранить этот запас в Соединенных Штатах кажется рискованным. Однако Вашингтон не станет возвращать немцам слитки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Германии призвали вернуть золотой запас из США.

    «Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

    Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

    Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

    На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

    Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

    При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

    Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

    «Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

    По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

    Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

    Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

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    28 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявили в Белом доме, комментируя предложение ввести внешнее управление на Украине.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина о возможности внешнего управления Украиной заявил: «Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине могло бы способствовать проведению демократических выборов в стране. По его словам, это позволило бы привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы вести переговоры о мире и подписании соответствующих документов. Путин уточнил, что это «только один из вариантов».

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

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    28 марта 2025, 03:48 • Новости дня
    Киев: Перемирие в Черном море не касается российских военных кораблей
    Киев: Перемирие в Черном море не касается российских военных кораблей
    @ Friedemann Kohler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

    Как заявил Тихий, после обсуждения с США в Киеве «убеждены», что договоренности касаются «и гражданского судоходства, и портов». «И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», – приводят его слова украинские СМИ.

    Напомним, Россия и США договорились о мерах по обеспечению безопасности судоходства в акватории, неприменению силы в отношении торгового флота и запрету использования коммерческих кораблей в военных целях.

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    26 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад может пересмотреть существующие санкции против России, чтобы уладить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценки режима антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что коллективный Запад будет вынужден пересмотреть свои меры в отношении России, передает ТАСС,

    Он отметил, что перечень условий, выдвинутых Россией по мораторию на удары в Черном море, включает снятие введенных Европой санкций. По его словам, это станет важной частью окончательного урегулирования ситуации.

    Своими заявлениями на пресс-конференции в Кингстоне, которую он провел совместно с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом, Рубио подчеркнул важность пересмотра глобальной санкционной архитектуры для достижения мира и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

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    28 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Полянский заявил об «окне возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»
    @ Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия считает, что достигнутые с США соглашения открывают окно возможностей для реализации меморандума ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что соответствующий документ был подписан в 2022 году в рамках зерновой сделки между ООН и Россией, но из-за позиции Запада его выполнение оказалось затруднено, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что сейчас существует «окно возможностей» для реализации этой части сделки, и выразил надежду на полное осуществление зерновой сделки в будущем. Он указал, что в настоящее время ему неизвестно о каких-либо новых соглашениях, включающих ООН в вопросы безопасности судоходства в Черном море.

    «Возможно, новый механизм будет более успешен, если дело дойдет до его реализации, потому что пока, как я понимаю, европейская и украинская стороны полностью исключают любую возможность снятия санкций с вовлеченных российских предприятий», – сказал он, добавив, что есть еще «много вопросов», которые требуют решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.

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    28 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    @ Christian Ohde/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждалось восстановление SWIFT для Россельхозбанка, к которому США отнеслись спокойно, сообщил сенатор и член российской делегации Григорий Карасин.

    По его словам, на переговорах между экспертными группами России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались важные вопросы, включая восстановление системы SWIFT для Россельхозбанка, к чему американцы отнеслись спокойно, передает РИА «Новости».

    Карасин подчеркнул, что основной задачей встречи была безопасность судоходства в Черном море и обеспечение возможности использования российскими судами портов для сельскохозяйственного экспорта.

    Он отметил, что обсуждаемые вопросы касались как безопасности, так и финансовых аспектов сотрудничества.

    Сенатор также рассказал, что обсуждение этих тем прошло конструктивно, стороны смогли донести свои позиции. Несмотря на ряд сложных моментов, диалог продолжался в духе взаимопонимания, что, по словам Карасина, является важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и США.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.

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    27 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Названы возможные сроки новых переговоров России и США

    Стало известно о сроках новых переговоров России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Россией и США по украинскому вопросу могут продолжиться в Эр-Рияде в апреле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что консультации продолжаются в техническом ключе, но организационные аспекты будущих переговоров пока обсуждаются.

    На этой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, которые продлились 12 часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства.

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    26 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве

    Политолог Ярыгин: Скандал «Сигналгейт» в США позитивно скажется на переговорах по Украине

    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Продемократические медиа в США придают истории с добавлением журналиста в секретный чат особое политическое звучание и настаивают, что причастных следует наказать. Однако Дональд Трамп вряд ли уволит кого-то из своей команды. Скорее, администрация постарается перекрыть повестку своими успехами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Скандал вокруг секретного чата Белого дома прозвучал в медиа очень громко. Продемократические СМИ активно вводят в употребление термин Signalgate», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Он напомнил, что в Штатах многие громкие дела прозвали по аналоги с Watergate («Уотергейтом»). Среди них – Irangate, Russiagate.

    Таким образом, пресса придает истории с чатом в мессенджере Signal особое политическое звучание и настаивает, что должно последовать наказание причастных. «При этом разбирательство, если оно случится, будет иметь все правовые основания. Сотрудники администрации Дональда Трампа пренебрегли должностными инструкциями и мерами безопасности, что могло нанести ущерб государству», – указал политолог.

    Демократы уже используют ситуацию в свою пользу. «Для них это неожиданный подарок и возможность покритиковать не только саму республиканскую администрацию, но и элиту партии, которая, как они считают, безответственно подошла к формированию высшего политического аппарата Штатов», – заметил Ярыгин.

    Однако, как считает аналитик, утечка информации – это системная проблема Америки. Он напомнил, что Хиллари Клинтон будучи госсекретарем пересылала секретные материалы по незащищенной электронной почте. Тогда ее критиковал Трамп. Но расследование в итоге ни к чему не привело. «Отсутствие дисциплины характерно для любой администрации, находящейся в Белом доме», – акцентировал спикер.

    По его оценкам, нынешний скандал тоже закончится ничем. «Полагаю, могут быть предприняты технологические меры. Так, возможно, сотрудникам администрации выдадут специальные средства связи вместо телефонов или создадут новые защищенные межведомственные каналы общения», – рассуждает американист.

    Ярыгин не исключает, что помимо Демпартии стоит ожидать активизации и конспирологов. «Ситуация, при которой журналиста недружественного издания добавляют в чат, и никто из 18 участников беседы не замечает его присутствия, выглядит сюрреалистично. Возникают вопросы: сделал ли это Майк Уолтц сам или кто-то получил доступ к его телефону и изменил контакты», – указал собеседник.

    Между тем скандал, набирающий обороты в США, в некотором роде выгоден Москве. «Сейчас Трамп и его команда попытаются достичь каких-то успехов на внешнем треке, чтобы перекрыть критику. Например, в рамках визита вице-президента в Гренландию, а также через продолжение переговоров с Россией по украинскому кризису», – заключил Ярыгин.

    Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц попытался оправдаться за скандал с закрытым чатом. По его словам, главред The Atlantic Джеффри Голдберг под чужим номером оказался в беседе, где высокопоставленные чиновники США обсуждали удары по хуситам.

    «Я могу сказать на 100%, что не знаю этого человека, я знаю его по его ужасной репутации как журналиста. Он ненавидит президента. Я не писал ему, его контакта не было в моем телефоне», – сказал Уолтц Fox News. Тем не менее он заявил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее.

    Тем временем американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия к членам администрации США. В качестве ответчиков выступают министр обороны США Пит Хегсет, глава Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент, а также государственный секретарь Марко Рубио.

    «Сообщения о раскрытии конфиденциальной военной информации в групповом чате в Signal, в котором присутствовал журналист, являются тревожным сигналом для правительства и потенциально могут расцениваться как преступление», – говорится в комментарии исполнительного директора American Oversight Чиомы Чукву к документу.

    Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

    Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил, как стало возможным включение журналиста в чат и к чему приведет инцидент.

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    27 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС

    Политолог Рар: Автомобильные тарифы США приведут Германию к деиндустриализации

    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон медленно «убивает» своего конкурента в лице Европы. Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности промышленности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили. В ЕК заявили, что постараются урегулировать споры с Белым домом через переговоры.

    «Цель развязываемой Дональдом Трампом торговой войны состоит в том, чтобы заставить автопроизводителей Европы переехать с европейского рынка на американский», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, в случае реализации этого плана ФРГ потеряет последние остатки автомобильной промышленности. «В Германии, которая является мотором экономики Евросоюза, усилится деиндустриализация. То же самое произойдет в остальных европейских странах и Канаде», – прогнозирует эксперт.

    Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности производства, добавил собеседник. «Во-первых, высокие сборы в ЕС мешают компаниям вкладывать деньги в развитие промышленности», – пояснил Рар.

    «Кроме того, в Германии люди разучились работать. Они привыкли получать большие пособия от государства, не стремясь трудиться, – продолжил он. – Наконец, европейцы приняли решение все средства тратить на военную экономику. К сожалению, такой прием является краткосрочной панацеей для сдерживания экономического падения».

    На этом фоне Трамп действует методично и осознанно. «Вашингтон медленно "убивает" своего конкурента в лице Европы. Урсула фон дер Ляйен не сможет уговорить президента США отказаться от новых тарифов. Впрочем, глава Белого дома, возможно, согласится с ними повременить», – считает спикер.

    Однако, оговаривается он, Соединенные Штаты в этом случае припомнят Еврокомиссии бойкот американским мирным инициативам по Украине. «Стоит ожидать, что в этой торговой войне выиграет Америка. Введение автомобильных пошлин негативно отразится на отношениях Вашингтона и Брюсселя», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт автомобилей. Тарифы вступят в силу 2 апреля. Глава Белого дома считает, что решение заставит иностранных автопроизводителей открывать заводы в Соединенных Штатах, а это приведет к экономическому росту. По его оценке, меры за два года могут принести в бюджет от 600 млрд до 1 трлн долларов.

    Кроме того, Трамп пригрозил усилить пошлины в случае кооперации Брюсселя и Оттавы против Вашингтона. «Если ЕС будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести вред экономике США, то мы введем крупные пошлины, куда более крупные, чем планируемые ныне, в отношении обеих сторон», – написал он в соцсети Truth Social.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу новых тарифов. «Теперь мы проведем оценку этого объявления вкупе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни», – сообщила она. По ее словам, ЕС «продолжит искать решение путем переговоров», одновременно «защищая свои экономические интересы».

    Примерно половина автомобилей, продаваемых в США, произведена в других странах, отмечает The New York Times. По данным Politico, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, в том числе из таких стран, как Япония, Мексика и Южная Корея.

    Трамп ранее ввел пошлины в 25% в отношении европейских стали и алюминия. Новая тарифная политика вступила в силу 12 марта. Брюссель пошел на ответные меры. Кроме того, Париж призвал применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против Вашингтона.

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    27 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    Минфин США не исключил смягчения санкций против России

    Глава Минфина США Бессент не исключил смягчения антироссийских санкций

    Минфин США не исключил смягчения санкций против России
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность смягчения антироссийских санкций, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что рассматриваются все варианты.

    Отвечая на соответствующий вопрос, касающийся в том числе подключения российских банков к системе SWIFT, Бессент заявил: ««Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты». Он отметил, что дальнейшие шаги российского руководства будут определяющими в вопросе об изменении санкционной политики США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивал на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию.

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    27 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах

    Эксперт Леонков: Украина провоцирует Россию нарушить энергетическое перемирие

    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка ВСУ воспользоваться мораторием на удары по энергосистеме и спрятать оружие на подстанциях предсказуема. В этих условиях задача российских военных – отследить, когда противник решит вывезти вооружение, а затем в момент перемещения уничтожить его, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Тактика противника не меняется. Ранее он пытался размещать часть техники на территории атомных станций. Кроме того, украинские военные неоднократно прикрывались мирными гражданами, занимали социальные объекты, в том числе школы и детские сады», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    То, что сейчас ВСУ, пользуясь мораторием на удары по энергосистеме, стали прятать оружие на подстанциях, собеседник счел предсказуемым. «Впрочем, это временная мера. Противнику понадобится это вооружение на поле боя. Наша задача – отследить, когда его выведут и начнут перебрасывать, и уничтожить во время перемещения или непосредственно на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул эксперт.

    Иного способа в период действия моратория нет, считает он. Впрочем, можно обратить внимание американской стороны на действия Киева. «Украинское руководство помимо того, что всячески срывает договоренность о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, так еще и пытается спровоцировать ВС России на ответные действия и атаки по подстанциям. Пусть с офисом Зеленского разбирается администрация США», – заключил Леонков.

    Ранее ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения. Это происходит на фоне заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме.

    В частности, вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

    По словам собеседника агентства, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

    Напомним, 18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Позднее в Кремле уточнили, что при нарушении моратория одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

    Между тем, Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты. Так, накануне Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. Атакам подверглись, в частности, наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа и объект филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    28 марта 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы введения внешнего управления на Украине

    Политолог Бордачев: Внешнее управление Украиной станет предметом переговоров России и США

    Эксперт оценил перспективы введения внешнего управления на Украине
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В международной практике известны примеры с введением внешнего управления под эгидой ООН. В случае с Украиной все зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление и провести выборы.

    «Спектр возможных решений украинской проблемы очень широк. Один из вариантов – введение на Украине временного управления под эгидой ООН – накануне озвучил Владимир Путин», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его мнению, инициатива вполне рабочая, поскольку в международной практике существуют подобные примеры, например, в частях бывшей Югославии. «В нынешнем случае все зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве», – считает собеседник.

    Политолог уточнил: за последние несколько недель офис Владимира Зеленского неоднократно демонстрировал, что он «слабо контролирует ситуацию, в том числе в своих головах». Говорить о реакции Соединенных Штатов на озвученный президентом России вариант преждевременно, продолжил эксперт.

    «Мы находимся внутри очень сложного многопланового процесса. Стороны ни на что не соглашаются сразу, а ведут диалог, в котором много тонкостей и деталей», – подчеркнул Бордачев, посчитав при этом не удивительным, что в западной прессе на этом фоне появляются различные спекуляции. «Не удивлюсь, если слова неназванного чиновника из Белого дома Reuters и вовсе выдумало. Тем более такое уже случалось», – заключил он.

    Напомним, Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

    По его мнению, это позволило бы провести в стране выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

    «Непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: «Кто там подписывал – мы не знаем, до свидания», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Он напомнил, что прецеденты с введением внешнего управления уже были в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. «Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует. Нет, они существуют. Сейчас просто нет возможности все по полочкам раскладывать, а может быть, даже и невозможно все разложить, потому что ситуация быстро меняется», – указал российский лидер.

    Представитель Совета национальной безопасности США, комментируя предложение президента России, заявил Reuters, что система государственного управления на Украине определяется народом и конституцией страны. Агентство не назвало имени своего собеседника.


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    26 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Новак опроверг возможность совместного с США управления Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что возможность совместного с США управления Запорожской атомной электростанцией не рассматривается.

    На вопрос о потенциальных переговорах в этой области он ответил: «Мне такие факты неизвестны». Об этом сообщает ТАСС.

    Вице-премьер подчеркнул, что подобный сценарий не обсуждается и не является актуальным. «Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», – добавил он.

    Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, так как она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией. Кроме того, МИД России заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключила совместное управление станцией с другим государством.

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