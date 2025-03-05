Посольство КНР в США заявило о готовности Китая к любой войне с Америкой

Tекст: Вера Басилая

В посольстве Китая заявили, что если Соединенные Штаты хотят решить вопрос с фентанилом, то правильным шагом станет равный диалог с КНР. Но если Америка выберет войну, будь то тарифная, торговая или другая – Китай готов противостоять до конца, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подтвердил, что китайское правительство готово ответить на надвигающуюся торговую войну. Он призвал США отступить от конфронтации и перейти к диалогу, подчеркнув, что КНР будет защищать свои интересы.

В докладе Госсовета Китая, известном как «Белая книга», говорится о комплексных мерах, принимаемых Пекином для контроля за перемещением фентанила и связанных с ним веществ. В документе указано, что КНР активно борется с контрабандой и незаконным оборотом этих препаратов.

Ранее Китай начал расследование против США по подозрению в обходе антидемпинговых мер, касающихся поставок оптоволоконной продукции.

До этого Китай инициировал разбирательство в ВТО, оспаривая повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары, что, по мнению Пекина, нарушает международные торговые нормы.

Сообщается, что Китай вводит дополнительные пошлины в размере 10-15% на сельскохозяйственную продукцию из Соединенных Штатов, включая курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок.